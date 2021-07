Veterán Zavadil a jeho brněnský restart: Porážky nenávidím stále stejně

Dřívější dlouhé vlasy si Zavadil nechal zastřihnout, o pár let zestárl, prý se i zklidnil. „Ale pořád mám vůli po vítězství. Porážky nenávidím,“ hlásí bojovný záložník nesmiřitelně.

Po čtyřech letech se vrátil do Zbrojovky. Je mu třiačtyřicet, v Opavě už si vyzkoušel práci sportovního ředitele, proto to zklidnění. Jak to s ním ale bude na trávníku, až zase vletí do boje? „Pátečním zápasem se do toho dostanu,“ předpokládá realisticky na startu druhé ligy. Zbrojovka ji začíná v pátek televizním zápasem na hřišti Táborska.