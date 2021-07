Za kapitána už jsem v Brně platil, říkal Řezníček. Druhá liga ho bavila

Plno ran rozdal, stejně tak jich dost schytal. Jakub Řezníček vletěl do druhé ligy s plnou vervou.

„Čtyři měsíce jsem nehrál zápas, tak jsem se na to strašně těšil, a bavilo mě to,“ usmíval se po výhře Zbrojovky nad Táborskem.

Zápas končil s kapitánskou páskou na ruce a po jeho skončení si mohl zhluboka oddechnout. Výkon favorita měl k ideálu daleko.

Jaká byla na první dobrou druhá liga?

Ukázalo nám to, že nás čekají těžké zápasy. Každý se na nás bude chtít vytáhnout. Je to jenom o nás, my tyhle zápasy musíme zvládat.

Zvládli jste ten s Táborskem tak, jak jste chtěli?

Čekal jsem od nás samozřejmě víc. Přežili jsme nějaké šance, hlavně po individuálních chybách, které si nesmíme dovolit. Musíme se zlepšit, což si myslím, že se povede, a bude to dobré.

Prospěje vám tenhle zdvižený ukazováček hned po 1. kole?

My jsme s tím ale počítali, že to bude těžké. Nepřekvapilo nás, že to bylo náročné, musíme se ale soustředit celý zápas na to, abychom nedělali takové chyby.

Troufnete si už teď srovnat styl hraní v první a ve druhé lize?

Propastný rozdíl jsem v tom neviděl. Byly pasáže, že se občas nakopávalo, občas se hrál hezký fotbal.

Hlavně kolem vás bylo často živo. Jednou jste se po svém strážci ohnal rukou, a ještě jste se divil, že se píská. Jste takhle ve svém živlu?

Je to můj styl, a za mě ten hráč měl být dávno vykartovaný. Jenom v první půli mě seknul pětkrát zezadu na stojnou nohu. Hned měl dostat kartu při prvním zákroku. Takhle, po zápase jsme si podali ruku, to je v klidu, vyhecované to bylo jen na hřišti. Já takhle hraju furt. To není nic nového.

Co vaše líznutí míče hlavou přímo před Přichystala, který z této asistence skóroval a poslal cenné tři body do Brna?

Nebyla to chtěná přihrávka, chtěl jsem zakončovat. Se štěstím se to ke Kubovi dostalo. Ono je i tohle potřeba, že tam Kuba byl nachystaný.

Dobrá spolupráce v útoku?

Jsem v Brně pár týdnů, všechno chce svůj čas. Musíme si na sebe zvyknout, je to také o synchronizaci. To se každým kolem bude zlepšovat.

Je pro vás jako koncového hráče cenné, že hned první výhra jde za útočníky?

Pro sebevědomí je určitě dobré trefit se v soutěži takhle brzo. Pomůže to. Jinak je ale jedno, kdo ty góly dá. Nepřišel jsem do Zbrojovky počítat statistiky, ale postoupit do první ligy.

Projevila se na výkonu Zbrojovky zkušenost, vyjádřená věkovým průměrem sestavy nad 30 let?

Jestli je to tak, tak bychom měli být zkušení. Dali jsme gól, pak jsme si to hlídali, tady by se věk měl projevit. On ten průměr ale hodně zvedá Pavel Zavadil, ne?

V závěru jste si od něho na pár minut vzal kapitánskou pásku. Bude to v kabině za poplatek?

Kapitána už jsem v Brně dělal před těmi čtyřmi nebo pěti lety, když Zavoš nebyl k dispozici. Tehdy jsem za to taky zaplatil, takže po téhle stránce to mám odbyté.