Když zálohu řídí teenager. Fotbalové Brno opět na úvod schytalo facku

Není sice tak velká jako před rokem, kdy doma propadli s Jihlavou, políček je to však podobně citelný. Ve Vlašimi chtěla Zbrojovka vyhrát, alespoň bod jí však nakonec zachránil až střídající Adam Fousek dvě minuty před koncem. Jinak to mohlo být ještě horší.

Druhá liga Zpravodajství z prvního kola

A ještě jednu podobnost oba začátky druholigových sezon v Brně mají. Znovu ve středu zálohy Zbrojovky nastoupil osmnáctiletý debutant. Loni to byl na klíčovém postu špílmachra Dominik Kříž, letos se hru favorita soutěže chystá rozvíjet stejně starý teenager Marek Mach.

„Debaty o tom, jestli odstartovat sezonu s mladým hráčem, nebo na jeho místě postavit někoho zkušenějšího, samozřejmě vedeme, to je jasné. Jsou argumenty, proč s ním začít, proč posečkat... někdy unáhlená příležitost může hráče přibrzdit,“ sdělil brněnský manažer Tomáš Požár. „Oni (mladí hráči) ale celý svůj vývoj zaměřili na to, aby zde jednou hráli, teď jsou před touto šancí a uměle je brzdit nebudeme. Pokud trenér vycítí, že hráč do zápasu patří, nedělá rozdíly podle věku,“ dodal.

Jaké je resumé? Po prvním zápase je těžké vystavovat vysvědčení, když Zbrojovka ve Vlašimi odehrála oba poločasy úplně jinak. První aktivně s šancemi, druhý pasivně.

Mach nasbíral 74 minut, pak ho za stavu 1:1 vystřídal Jakub Přichystal.

Mach má nejblíž ke Krejčímu

Proč Zbrojovka znovu sází na mládežníka, když jí loni tah s Křížem nevyšel? Letos se v letním období snažila sehnat zkušeného hráče do středu pole, ale s námluvami neuspěla. Zároveň si trenér Pavel Šustr od začátku přípravy „obehrával“ Macha. Zná ho z mládeže, vedl ho v devatenáctce.

„Marek to má dobře vyvážené. Dokáže být správně soubojový, přitom má i čtení hry a otáčení hry,“ chválil svého teenagera v přípravě. Vše směřovalo k tomu, že mu svěří místo v základní sestavě i v prvním mistrovském utkání.

Je zde ještě jedna zajímavá okolnost: Brňané jednak nezvládli přivést do středu pole „hotovou“ posilu, jednak právě na tomto postu mají velkou plejádu vlastních talentů. A protože filozofií klubu je vlastní talenty zapojovat do hry, sáhli po jednom z nich.

„Mára má oproti ostatním našim mladým (Pachlopník, Jurásek, Moučka, Kříž) tu výhodu, že typologicky je trochu jiný než oni. Zbytek kluků má hodně ofenzivní předpoklady. Mára hraje víc z hloubky. Má nejblíž k tomu, aby zaplnil díru po odchodu Ládi Krejčího do Sparty,“ zmínil Požár.

Při vysvětlování strategie hraní s mladým hráčem uprostřed zálohy navíc odmítá, že by loňský plán nevyšel proto, že by Kříž velkou šanci neustál kvůli svém věku.

„Na jaře jsme kolem něho řešili víc věcí. Dokončoval školu, náročnou na praxi, ve čtvrtek a v pátek nám mizel z tréninků. Absence v týmu byla znát. Navíc Dominova koncentrace se upínala na školu. Ani nemohl mít tu výkonnost, jaké je schopen. Nikdo se na hráče kvůli škole nezlobí, nikdo se tomu nediví, ale je to tak, že s hráči před maturitou to má svoje úskalí,“ přiznává Požár.

Mach sice také ještě chodí do školy, u něho však v Brně věří, že s ním náročná sezona „na dvou židlích“ neotřese. „Mára nemá přehnaný respekt z toho, co se kolem něho děje. Koncentruje se na hru,“ zhodnotil mladého hráče manažer.

Nejbližší kola ukážou, zda s Machem v záloze bude Zbrojovka pokračovat, nebo sáhne k doplnění kádru na postu, který se už tak snažila posílit. Zároveň bude zajímavé sledovat vývoj kolem Kříže, který na jaře nehrál, ale v kádru zůstal. Ve Vlašimi ale nebyl ani na lavičce. Vedení klubu se mu snažilo sehnat druholigové angažmá, protože divizní béčko už by Křížovi bylo malé, nedohodlo se ale s Líšní.

„Kříž je velmi dobrý technik, má řešení situací. Bez míče je to trochu horší. Pracujeme na tom, aby se tyto složky jeho výkonu k sobě přiblížily,“ shrnul trenér Šustr.

Není vyloučeno, že bude dalšího ze svých mladíků brzo potřebovat.