Trávník má hnědé skvrny, do hřiště v Brně se zakousla choroba

Nejednalo se ovšem o souboje v kopačkách, jak je pro stadion obvyklé, nýbrž o bitvu s chorobou, která postihla samotnou trávu. Jejím důsledkem je několik hnědých skvrn v jedné části hřiště.



„Plocha je hratelná a způsobilá, akorát je na ní osm míst, která budou kazit umělecký dojem,“ oznamuje šéf technického úseku Zbrojovky Martin Číhal. „Fotbalistům by to nemělo vadit. Místa nebudou dokonale zarostlá, ale nebudou tam ani terénní nerovnosti nebo místa, kde by balon měnil směr,“ ujišťuje Číhal.

Ještě ve středu postižená místa vypadala značně neutěšeně, do pátečního výkopu v 19 hodin proti Pardubicím by však tráva doplněná substrátem měla ještě povyrůst.

Brněnský trávník zřejmě zasáhla kořenová spála neboli padání klíčních rostlin. „Průběh choroby byl hodně specifický a nedalo se jí předejít. Příčinou byla unikátní kombinace výrazné změny teplot, srážek a vysoké vzdušné i půdní vlhkosti. To je obecně ideální líheň pro choroby různého typu,“ podotýká Číhal.

Hrací plocha stadionu v Srbské ulici prošla po skončení minulé druholigové sezony na začátku června rekonstrukcí, při které byl odfrézován zhruba jeden centimetr povrchu. „Došlo k jeho rozvolnění, provzdušnění vegetační vrstvy, zapískování přibližně 70 tunami a k novému výsevu,“ líčí Číhal.



Kvůli vysokým teplotám se však růst zpomalil. Ještě v sobotu 13. července se přesto hřiště zdálo v pořádku, druhý den na něm však jeho správci nalezli osm hnědých fleků. „Okamžitě jsme přivolali odborníky a udělali jsme analýzu, protože nemáme ve zvyku nechávat věci náhodě. Došlo k chemickému ošetření celé plochy, abychom zabránili šíření choroby, což se povedlo.“

Budu nemilosrdný, říká Šustr

Postižený úsek se důkladně ošetřoval a zdálo se, že tráva doroste. Na začátku tohoto týdne se však choroba vrátila. „Nyní to vypadá, že jsme se jejích příznaků zbavili a fleky se snažíme zapěstovat,“ informuje Číhal. Tréninkový proces mužstva podle něj ovlivněn nebyl. „Hráči jen byli poučeni, aby ta místa šetřili, ale zásadní omezení na ploše nebyla.“

Brněnský trenér Pavel Šustr stav trávníku rozebírat nechtěl. Místo toho se věnuje tomu, aby se jeho celek zítra prezentoval lépe než při úvodní remíze 2:2 ve Vlašimi.

„Chyběla nám odvaha i klid, z toho pramenil horší pohyb nejen v útočné fázi, ale i v obranné. Jen jsme vyčkávali, jestli se něco stane, místo toho, abychom byli agresivní a dostávali soupeře pod tlak,“ upozornil Šustr. „Znovu jsme si vysvětlili a oprášili principy, které zůstávají neměnné. Jsem přesvědčený, že to bude stačit, abychom další zápasy odehráli, jak se sluší a patří na Zbrojovku.“

Kouč rovněž avizoval změny v sestavě. „Když se někdo na hřišti nebude chovat, jak má, tak hrát nebude. V tomto budu nemilosrdný,“ prohlásil Šustr.