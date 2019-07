Maturita hotová, teď vysoká a góly za Zbrojovku, cílí brněnský Zikl

Do většiny z nich však nastupoval jako střídající hráč.

A tak až ta nadcházejí sezona, která pro Zbrojovku začíná ve 2. lize už tento pátek ve Vlašimi, má být pro 20letého Zikla tou zlomovou.

Jde do ní v pozici hráče, od kterého se v Brně čeká značný výkonnostní vzestup. Odrazovým můstkem mu je koruna krále střelců Juniorské ligy, kde ke 20 nastříleným gólům přidal i ocenění pro nejlepšího hráče sezony 2018/19.

Pro Juniorskou ligu to byl poslední ročník, od nadcházející sezony se už hrát nebude. Pro Zikla to může být symbolicky „spálený most“ za předchozím obdobím.

Útočník Martin Zikl (vepředu) je jedním z těch hráčů, u nichž ve Zbrojovce čekají, že si svými výkony řeknou o víc prostoru než na jaře.

„Fotbalově jsem nebyl úplně v pohodě, maturoval jsem, tlak na moji psychiku byl určitě větší. Na některé tréninky jsem chodil podrážděný, ne tak uvolněný, to se na mé hře rovněž projevilo. Ale že sezona byla hrozná? To snad ne. Budu po ní silnější. Jsem moc rád, že jsem fotbal a školu vůbec dovedl zvládnout. Sranda to nebyla,“ poví Zikl.

Jako student Sportovního gymnázia Ludvíka Daňka musel nejen přesvědčovat trenéry ve Zbrojovce, že si zaslouží prostor na hřišti, ale i učitele ve škole, aby ho co nejvíc uvolňovali na fotbal. Kolikrát odešel z tréninku dřív, aby stihl školu, víc než na fotbale ale bylo omluvenek na gymnáziu.

„Některé tréninky jsem i vynechával. Spíš jsem ale musel obcházet vyučující a domlouvat se. Vycházeli mi vstříc, chovali se ke mně fakt dobře. I když absence (ve škole) byla u mě vysoká, u maturity jsem to zvládl,“ hlásí s úlevou.

Slávistický záložník Michael Ngadeu Ngadjui (vlevo) a Martin Zikl z Brna

Konec studijních povinností to však neznamená, Zikl se hned hlásí na vysokou školu. „To už by ale mělo být klidnější. Už jsem o krok dál,“ doufá.

Dvacítka juniorských zásahů je u Zikla v ostrém kontrastu s produktivitou mezi dospělými. V 1. lize se trefil jednou, ve 2. lize dvakrát.

To v Juniorské lize obrany převyšoval výrazně. „Poznal jsem hned, když za soupeře hrál někdo z áčka. V gólmanech takový rozdíl není, ale v obráncích je. Cítil jsem, že mám navrch,“ rekapituluje Zikl věcně. „Snažil jsem se pořád makat naplno. Trenéři se chodili na naše zápasy dívat, a kdybych polevil, hned by si toho všimli,“ uvědomoval si.

Copak trenéři, ale i spoluhráči z druholigového kádru jsou v obraze.

Hlavně Lukáš Magera, kapitán a útočník Zbrojovky číslo jedna. „Na Zikim je vidět, že kvalitu má. Pokud se zlepší v zakončení, může být pro Zbrojovku ještě platnějším hráčem, než je,“ zhodnotil Zikla v úterý po obědě na tiskové konferenci.

Odpoledne už Zikl do telefonu hlásil: „Vím o tom, co Meggy říkal, seznámil mě s tím.“

Jaký si ze slov výrazně zkušenějšího kolegy odnesl závěr?

„Myslím si, že Meggy má trochu pravdu. Určitě je to podnět k tomu, abych se zlepšoval. Není ještě tak pozdě, aby se zlepšení nemohlo projevit,“ vštěpuje si Zikl.

Magera oceňuje jeho sílu v soubojích, schopnost sklepnout si míč pro sebe nebo si na pas naběhnout za obranu. „Rychlostně je dobře vybavený, má důraz. Musí ale zlepšit zakončení, soustředit se na každou příležitost. Kolikrát do toho jde volně, myslí si, že to zvládne, a pak se diví. Na tréninku to do něho trenér cpe. Myslím si, že věkem a tréninkem se to spraví,“ upřesnil svoje hodnocení Magera.

I s touhle výzvou Zikl souhlasí. „Když se to Meggymu nezdá, tak se na to zaměřím a uvidíme,“ pousmál se.

Do sezony si dává cíl vstřelit během každého půlroku aspoň pět gólů. Po maturitě a vyléčení naraženého palce na noze z přípravy Zikl věří, že teď už ho nic brzdit nebude. „Cíle je potřeba mít vysoké,“ říká. „Moje pozice není úplně nalajnovaná, ale snažit se budu.“