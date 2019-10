Slávistické trenéry naštval přístup. Je to k zamyšlení, řekl asistent

Po dvou letech, vyjma finálových duelů, slávisté v Mol Cupu nenastoupili před domácím publikem a zápas v Ostravě jim nevyšel.

„Bylo to zasloužené vítězství a postup Baníku. Nevstoupili jsme do zápasu dobře a nedokázali jsme se do něj dostat. Domácí za tím od začátku šli, nám něco podobného chybělo. Když to zjednoduším, my jsme si šli zahrát, zato Baník šel vyhrát. Proto to tak dopadlo,“ řekl jeden ze slávistických asistentů Jaroslav Köstl.

Není už těch zápasů příliš? Váš program je vzhledem k Lize mistrů mimořádně nabitý.

To si nemyslím, protože nastoupili hráči, kteří tolik nehrají, kondice není problém. K zápasu jsme nepřistoupili dobře a to je k zamyšlení. Mrzí nás to, ale už s tím nic neuděláme. Čas nevrátíme.

Jak důležité pro vás tohle utkání bylo?

Strašně důležitý, protože jsme chtěli obhájit double. Je to zásah do sezony. Nepoužil bych slovo tragédie, protože si myslím, že to do sportu nepatří, ale mrzí nás to.

V sobotu asi do ligového souboje s Baníkem vyběhne jiná jedenáctka.

Určitě ano. Museli jsme některé hráče pošetřit z preventivních důvodů, někteří mají zdravotní problémy, ale ty má každé mužstvo, to není výmluva. Ti, co hráli, jsou plnohodnotní členové kádru, dneska to ale bohužel nevyšlo.

Ale určitá nesehranost se ve vašem výkonu projevila.

Očekávali jsme, že automatismy nebudou na úplně nejvyšší úrovni. Na druhou stranu tihle kluci spolu trénují jako jeden tým a v tréninkových zápasech vypadají dobře. Tentokrát to někteří nepotvrdili, což je škoda.

Zaskočilo vás, že Ostravští hráli s pěti obránci?

Počítali jsme s tou variantou, protože Baník proti nám takhle hrál i na jaře v nadstavbě. Ale bohužel jsme si s tím stejně neporadili, jak bychom měli. Návod jsme z minulé sezony měli, ale Baník hrál výborně, vyzdvihl bych především jeho výkon.