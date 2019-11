Fotbalisté Slavie museli do kina. Aby viděli, co příště nedělat

V pátek má povinné „kino“ pokračovat včetně prodloužení, ve kterém Slavia dostala oba góly. „Je to pro nás zásah do sezony,“ prohlásil asistent trenéra Jaroslav Köstl.

Vida, i nekompromisní fotbalový válec občas potká den, kdy jen funí do prázdna. Pokud do utkání vstoupí vlažně a ne s absolutní motivací, může narazit. „Scházel nám oheň,“ trefně to popsal Köstl.

Možná se ptáte, proč se pitvá jeden z osmifinálových duelů MOL Cupu. Proč? Protože v něm figuruje Slavia! Dvakrát za sebou národní pohár ovládla, vyhrála ligu a teď suverénně kráčí za dalším titulem. Ve čtrnácti kolech nasbírala dvanáct výher a impozantní skóre 29:3. Připomínala nenasytnou šelmu.

Zvlášť před úterním šlágrem Ligy mistrů v Barceloně se nehodilo, aby si zbytečně pokazila náladu. „Kdybychom tak hráli na Barceloně, dostaneme deset gólů a jedeme domů. Hrůzostrašné,“ láteřil brankář Ondřej Kolář.

Ne, panika není namístě, ale poučení je z toho zásadní. Hráči, kteří nepatří do elitní sestavy, promrhali svoji šanci, jak se ukázat. Nebo lépe řečeno odhalili své limity. Skoro to vypadalo, že chtějí kouči Trpišovskému potvrdit, že skutečně patří jen mezi náhradníky.

Hora, Provod, Van Buren, Zelený, Holeš... Nejsou to tahouni, kteří by měli sílu velet nebo strhnout ostatní. Takže pokud se takových duší objeví na hřišti víc, může mít Slavia problém. Ve středu byl neřešitelný. „Vůbec byl zázrak, že jsme zápas dotáhli do prodloužení. Byl to ostudný výkon,“ viděl ze své branky Kolář.

Už večer ve vlaku, při zpáteční cestě do Prahy, se hráči posadili k trenérskému stolečku a koukali se na záznam. Ve čtvrtek před tréninkem promítání chyb pokračovalo a pořád to není u konce.

Jistě, najdou se polehčující okolnosti. Na Baníku se hraje každému špatně, soupeř byl vyhecovaný a odhodlaný vrátit slávistům porážku z květnového finále. Slavia šetřila svá esa Součka, Bořila, Coufala či Olayinku, stoper Hovorka je po operaci potrhaných vazů v koleni. To však neomlouvá ležérní výkon.

Slávisté věří, že to byla jen výjimka, která přišla v ten nejvhodnější moment. Daleko méně bolí facka v národním poháru než ve sledovanějších soutěžích. Už na sobotu se navíc chystá reparát. Opravná zkouška se vším všudy. Zápas s Baníkem, tentokrát v lize a doma.

„Kdybychom hráli stejně, prohrajeme znovu a všechno, co jsme dosud získali, můžeme hodit za hlavu. Byl by to průser,“ varoval brankář Kolář.

Záleží jen na Slavii, jak rychle najde svůj oheň.