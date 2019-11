Baník proti Slavii, která pokoří milník. 800. duel čeká i Spartu a Liberec

Slavia, která napjatě vyhlíží úterní šlágr Ligy mistrů v Barceloně, vstoupí do klubu osmistovkařů už v sobotu. Sparta a Liberec až v neděli, kdy jsou na programu hned čtyři zápasy.

Patnácté dějství nejvyšší soutěže otevírá už páteční střetnutí pražských Bohemians se Slováckem (online od 18 hodin).

Slavia Praha - Baník Ostrava sobota 17.00, sudí Klíma Předpokládané sestavy:

Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Frydrych, Bořil - Souček (Traoré) - Masopust, Hušbauer, Stanciu, Olayinka - Škoda. Ostrava: Laštůvka - Fillo, Pokorný, Procházka, Stronati, Fleišman - Reiter, Hrubý, Jirásek, Kuzmanovič - Diop.

Slavisté bez několika opor osmifinále MOL Cupu v Ostravě nezvládli, dvakrát inkasovali v prodloužení a poprvé v sezoně podlehli českému soupeři. Obhájci mistrovského titulu přišli o šanci získat pohár potřetí za sebou a zopakovat double z minulé sezony.

„Pohárové utkání nám ukázalo, jak nehrát nejen s Baníkem, ale s žádným soupeřem. Horší výkon být nemůže, to už nejde zopakovat, co jsme předvedli. Nejde ani tak o fotbalovou stránku, ale o celkový projev týmu,“ prohlásil slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

„Je to už pryč, musíme se za to rehabilitovat. Máme stejného soupeře a doufám, že v nás všech a klucích bude touha vrátit soupeři porážku,“ dodal kouč jediného neporaženého celku v lize.

Slávisté v Edenu vyhráli už desetkrát za sebou, zatímco Baníku se na hřištích soupeřů nedaří - čtyři kola po sobě venku prohrál.

„Bude to samozřejmě trochu jiný zápas než v poháru. Bude tam asi více převahy Slavie, protože bude hrát doma. Chceme být správně nachystaní a namotivovaní, protože my zase potřebujeme nějaké body. Věřím, že středeční zápas byl jeden z těch, kdy si hráči dokázali, že dovedou hrát ještě daleko líp,“ uvedl ostravský trenér Bohumil Páník.

Sigma Olomouc - Mladá Boleslav sobota 14.30, sudí Ginzel Předpokládané sestavy:

Olomouc: Buchta - Zahradníček, Beneš, Jemelka, Vepřek - Pilař, Houska, Greššák, Plšek, González - Yunis. Ml. Boleslav: Šeda - Jakub Klíma, Tatajev, Pudil, Křapka - Budínský, Hubínek, Bucha, Fulnek - Mešanovič, Komličenko.

Mladá Boleslav bude ve druhém sobotním zápase hájit třetí místo v Olomouci. Středočeši v neděli podlehli 1:3 Liberci a doma utrpěli první ligovou porážku v sezoně.

„Tuhle nečekanou bodovou ztrátu jedeme do Olomouce napravit. Sigma je na svém hřišti silná navzdory nedávné překvapivé prohře s Českými Budějovicemi,“ prohlásil mladoboleslavský trenér Jozef Weber.

Devátá Olomouc čeká na vítězství už pět kol. Loni navíc doma podlehla Boleslavi 0:4.

„Doma nehrajeme tak, jak bychom chtěli, musíme se zlepšit. Ale víme, že proti Boleslavi to bude velmi těžké. Je to velice kompaktní mužstvo, které je dobře poskládané, a to nejen v útočné fázi, ve které kraluje duo Komličenko, Mešanovič. Tito hráči jsou kvalitní ve standardních situacích, musíme si je pohlídat a nedat jim prostor,“ upozorňuje olomoucký trenér Radoslav Látal.

SFC Opava - Sparta Praha neděle 17.00, sudí Zelinka Předpokládané sestavy:

Opava: Fendrich - Hrabina, Simerský, Svozil, Žídek - Schaffartzik - Mondek, Zavadil, Šulc, Jursa (Zapalač) - Dedič. Sparta: Heča - Sáček, Kaya, Lischka, Hanousek - Hložek, Frýdek, Kanga, Trávník, Hašek - Kozák.

Sedmá Sparta v minulém kole porazila v malém pražské derby Bohemians 1905 hladce 4:0. Suverénní výsledek Letenští zopakovali ve středečním osmifinále poháru v Českých Budějovicích a poprvé v sezoně vyhráli dva soutěžní zápasy po sobě.

„Moc bych si přál, abychom našli produktivní tvář. Práce před námi je stále poměrně dost. Myslím si ale, že cesta, kterou kluci ukazují v posledních zápasech, je ta správná,“ uvedl trenér Václav Jílek. Sparta slezského soupeře, který na výhru čeká 12 duelů od druhého kola, porazila devětkrát v řadě.

Opava v týdnu v poháru podlehla Jablonci po prodloužení, na solidní výkon by nicméně ráda navázala.

„Můžeme se od něj odrazit, věřím, že takhle pracovitý, poctivý a bojovný výkon zopakujeme. V hráčích to je, jen je třeba neustále pracovat,“ podotkl opavský kouč Alois Grussmann.

MFK Karviná - FK Jablonec neděle 14.30, sudí Berka Předpokládané sestavy:

Karviná: Hrdlička - Ndefe, Rundič, Krivák, Čonka - Hanousek, Janečka - Lingr, Ba Loua, Moravec - Petráň. Jablonec: Hrubý - Holík, Plechatý, Břečka, Krob - Hübschman - Jovovič, Kratochvíl, Považanec, Sýkora - Doležal.

Čtvrtý Jablonec v Karviné v posledních dvou utkáních nejvyšší soutěže prohrál shodně 1:2.

„Moc se nám tam nedaří a jedeme tam s tím, že bychom chtěli tu bilanci napravit. Chceme navázat na kvalitní výkony z poslední doby, budeme se snažit, abychom bodovali a neodjeli s prázdnou,“ řekl jablonecký trenér Petr Rada.

Domácí výběr kouče Františka Straky třikrát za sebou v lize nebodoval a neskóroval.

„Jablonec má pohárové ambice a především hrál Evropskou ligu, mají hodně zkušeností. To ale neznamená, že se jich bojíme. Věříme, že nepříznivou domácí sérii zlomíme. Musíme se vrátit k naší hře, která nás zdobila prvních iks kol,“ prohlásil Strakův asistent Marek Bielan.

Slovan Liberec - 1. FK Příbram neděle 14.30, sudí Cieslar Předpokládané sestavy:

Liberec: Nguyen - Mikula, Kačaraba, Karafiát, Hybš - Oscar, Mara - Pešek, Baluta, Potočný - Musa. Příbram: Kočí - Nový, Tregler, Kodr, Cmiljanovič - Soldát - Alvir, Rezek, Zeman - Polidar - Škoda.

Liberec vyhrál posledních šest vzájemných ligových zápasů, Příbrami se na jeho hřišti navíc dlouhodobě nedaří: zvítězila tam jednou jedinkrát, 3:1 v listopadu 2003!

„Hrajeme doma, musíme určovat tempo a vývoj hry a dostat Příbram pod tlak. Alfou a omegou bude, abychom první gól vstřelili my, protože otáčení výsledku by mohlo být složité. Chceme navázat na druhý poločas proti Jablonci a na minulý vítězný zápas v Mladé Boleslavi,“ podotkl liberecký asistent Miroslav Holeňák.

Příbram se potřebuje zvednout, v posledních sedmi kolech nevyhrála, získala pouhé dva body a dala jen dva góly. Jako jediná navíc stále nebodovala venku.

„Máme jednoznačný cíl zlomit tu neúspěšnou šňůru z venkovních zápasů a bodovat,“ burcuje příbramský trenér Roman Nádvorník. „Poslední tři zápasy s Olomoucí, na Slavii i se Zlínem jsme odehráli podle mě velice slušně, bohužel se nám nedaří střílet góly.“

FK Teplice - Dynamo České Budějovice neděle 14.30, sudí Proske Předpokládané sestavy:

Teplice: Grigar - Paradin, Čmovš, Shejbal - Vondrášek, Kučera, Moulis, Žitný, P. Mareš - Řezníček, J. Mareš. Č. Budějovice: Drobný - Čolič, Havel, Sivok, Novák - Havelka, Čavoš - Brandner, Javorek, Mršič - Schranz.

Teplice doma v lize pětkrát za sebou neprohrály, minule ale podlehly Jablonci 1:4 a v poháru vypadli po porážce s Libercem.

„V Jablonci jsme podali výkon, jakým se Teplice nesmějí prezentovat. V poháru v Liberci rozhodlo to, že jsme nezachytili nástup do druhé půle. Na neděli se musíme důkladně připravit,“ upozorňuje teplický trenér Stanislav Hejkal.

České Budějovice se zvedly, v lize ve třech posledních kolech získaly devět bodů a unikly ze dna tabulky.

„Toho si moc vážíme. Je to další povzbuzení do práce. Liga nekončí a my se nemůžeme posledními výsledky uspokojit, nechceme přešlapovat na místě. Chceme bodově navázat v Teplicích,“ prohlásil David Horejš, kouč nováčka.

Fastav Zlín - Viktoria Plzeň pondělí 18.00, sudí Pechanec Předpokládané sestavy:

Zlín: Rakovan - Cedidla, Buchta, Jiráček - Matejov, Fantiš, Podio, Janetzký, Bartošák - Wágner, Železník. Plzeň: Hruška - Hubník, Hejda, Brabec, Limberský - Procházka, Kalvach - Kayamba, Hořava, Hloušek - Krmenčík.

Plzeň uzavírá kolo pondělní dohrávkou a ráda by navázala na poslední čtyři vzájemné zápasy: čtyřikrát po sobě vyhrála a třikrát bez inkasované branky.

Zlín bojuje s velkou marodkou a ocitl se v krizi, z které jej zatím nevyvedla ani změna trenéra: osm kol už nevyhrál, čtyřikrát v řadě v nejvyšší soutěži neskóroval. A chuť si nezlepšil ani v poháru, z osmifinále vypadl porážkou 1:3 v Mladé Boleslavi.