Odplata za prohrané finále. Dali jsme do toho všechno, popsal Stronati

Baník zlomil nevýraznou Slavii až v prodloužení, byť solidní příležitosti měl už v průběhu řádných devadesáti minut. Třeba právě Stronati hned v úvodu hlavičkoval do břevna.

„Smůla, že jsem tu šanci neproměnil. Ale teď mě to ani nemrzí, protože jsme vyhráli,“ říkal ostravský obránce s italskými kořeny.

Jak velkou motivací pro vás bylo vrátit slávistům prohru z finále minulého ročníku poháru?

Byli jsme hodně namotivovaní, chtěli jsme jim tu porážku vrátit a povedlo se. Jsme šťastní. Postoupili jsme, ale před námi jsou další tři kola.

Nastoupili jste s pětičlennou obranou. Pomohlo vám to?

Trošku jsme chtěli zhustit střed, což se nám povedlo. Nedostali jsme gól. Někdy jsme ale přecházeli i do rozestavení se čtyřmi obránci, čtyřmi záložníky a dvěma útočníky.

Vy jste se pouštěl hodně dopředu. Vyhovovalo vám to?

Když je možnost a Flajši (Fleišman) si chce odpočinout, tak mohu i zaútočit, protože vzadu zůstane místo mně. Měníme si posty. Bojujeme každý za každého. Tak to má být a snad tak budeme pokračovat.

Chystali jste se v týdnu i na penalty?

Samozřejmě. V pohárovém utkání může nastat penaltový rozstřel, takže jsme byli připraveni.

Jak vyčerpávající pro váš tým utkání bylo, když trenér Páník střídal až během prodloužení?

Slavia je fyzicky vyspělé mužstvo a my jsme se jim v tom snažili vyrovnat. Ale náročné to opravdu bylo.

V minulém ligovém utkání s Olomoucí jste ve druhé půli přestali hrát. Dnes jste vydrželi sto dvacet minut...

Jsme dobře připraveni. Ten druhý poločas s Olomoucí jsme se zbytečně moc zatáhli. Teď jsme si řekli, že to nesmíme připustit, i když to někdy nejde. Snažili jsme se vytahovat a dostupovat hráče. Jsem rád, že jsme to zvládli.

Jak těžké bude takový výkon zopakovat v sobotu v lize, kdy hrajete se Slavii v Praze?

Každý zápas je těžký. Bylo by pěkné, kdybychom ten výkon zopakovali se stejným nasazením, stejným srdcem, co jsme tam nechali.

Jenže na cizích hřištích vám to nejde.

Věřím, že když k tomu zápasu přistoupíme jako dneska, tak máme šanci uspět. Víme, že Slavia je doma silná stejně jako my doma, ale nic není nemožné.

Slávisté některé hráče šetřili, zatímco vy jste hráli téměř v plné sestavě. Může to hrát roli?

Určitě. Slavia má ale náročnější program než my, ale má i širší kádr než my. Mají dvacet fotbalistů, kteří jsou kvalitní, takže i když některé vymění, pořád mají svou sílu.