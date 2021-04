Jděte po tom, co vás baví. Pak přijdou i peníze, radí kariérní expert

„Životopis je stále základ, něco, co člověk může ukázat,“ říká Klusoň. | foto: archiv Honzy Klusoně

Neřešte peníze, ty přijdou později. Zapracujte na sebeprezentaci a měkkých dovednostech. „A najděte si zaměstnání, které vás bude bavit, jen tak se budete chtít zlepšovat a uspějete,“ radí letošním absolventům Honza Klusoň, který vede kariérní portál Welcome to the Jungle.