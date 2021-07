Udělejte kariéru v IT. Na vzdělání nezáleží, stačí trocha talentu a píle

Informační technologie jsou oborem, který na pracovním trhu sbírá nejvíce kladných nej. Je to respektovaná práce, která patří k nejvariabilnějším, má nejzajímavější benefity, nejméně se z ní vyhazuje a výdělky patří k nejvyšším v zemi. A především nabízí nejvíce pozic. Neustále se vytváří nové a staré nezanikají.

„V současné době nabízíme řadu volných pozic v různorodých odděleních. Jde především o oblast cloudu a počítačové bezpečnosti, ale také o práci v oddělení Technology a Services. Jde o obory, které jsou perspektivní z hlediska budoucího uplatnění,“ nabízí Petr Bujalka, manažer náboru poradenské společnosti Accenture v ČR.

Jestli chyběly před pandemií stovky IT odborníků, tak poté, co řada firem, obchodních i výrobních společností přešla na internet, jsou to tisíce lidí. „Na trhu chybí odhadem 15 tisíc odborníků. Tento trend trvá už více než desetiletí a nabízených pozic je čím dál více. Narůst se nezastavil ani v poslední době, v případě webového vývoje došlo ještě k zesílení poptávky,“ říká Jana Večerková z Coding Bootcamp Praha.

Kyblík, hadr… a jde se na to!

O ajťáky je zájem jak v korporátech, tak v rychle rostoucích startupech. Zcela běžně zaplňují tato místa i posluchači informatiky ještě při studiu, ale často je potřeba obsadit IT pozici tak velká, že místo firma nabízí i úplným nováčkům, kteří s technologiemi zatím jen koketují. Může udělat kariéru v IT i naprostý laik, který zatím znal stolní počítač jen jako uživatel?

„Nejdůležitější je přesvědčit jakéhokoli potenciálního zaměstnavatele, že chcete pracovat v IT. Jako se v McDonaldu nejdříve uklízí toaleta, stejně tak můžete začít v IT. Většinou na pozici testera softwaru, člověka píšícího dokumentaci, IT podpory, čili člověka, který pomáhá lidem s daným softwarem,“ popisuje David Strejc, IT architekt společností WPDistro a AutoCRM.

Čím dál hlouběji se pak noří do reálných problémů počítačového světa. „Hraje si s instalacemi různých operačních systémů, databází, webových serverů, SDK pro vývoj Android aplikací… Často stačí být jen ‚nebojácný‘ a vědět, že mnoho aplikací takzvaně ukliká. Za pár měsíců už může kódovat HTML, učit se Javascript, pomáhat v práci reálným programátorům, kteří mu dají otestovat aplikaci. Sám si najde návody a frameworky na provedení automatizovaných testů. Čím více se vyzná v psaní, čtení a práci s kódem, tím je v oboru pomyslně výše,“ vysvětluje IT architekt David Strejc.

Kolik na to vše potřebujete, aby vás bral svět technologií vážně? „Řádově alespoň rok ‚jako vytírač IT podlahy na podpoře‘ s dennodenním studiem mimo práci. Pak teoreticky můžu říkat, že chci pracovat jako junior programátor. A měl bych sehnat práci. Nebude to asi v Googlu, ale v malé IT firmě, ale postupně do pěti let budu zkušený programátor. Pokud tomu jsem ochoten věnovat kvanta času, nadšení a skutečného srdce,“ předpovídá David Strejc.

Diplom nikdo neřeší

O tom, že se vlastní pílí a velkou motivací dostanete v oboru informačních technologií skoro kamkoli, je přesvědčeno 96 procent předních IT odborníků, které v hloubkových rozhovorech vyzpovídala společnost Integra Czech Republic.

„Jenom osm procent respondentů uvedlo, že pro kariéru v oboru je důležité vysokoškolské vzdělání. Naopak 72 procent považuje za nejdůležitější praxi, přičemž šest z deseti zastává názor, že dobrého programátora nikdo neodmítne,“ komentuje průzkum Michal Hodulík z Integry.

A ještě jedna překvapivá informace z průzkumu vyšla. Téměř polovina lidí z oboru si myslí, že nejsou tolik důležité znalosti, protože většinu z toho, co vás bude v IT živit, najdete na internetu.

Třeba ten správný kurz, který vás nasměruje dál. „Pro úplný začátek doporučujeme vybrat si známou online výukovou platformu, kde se dá studovat zdarma, například Freecodecamp, a začít s jedním z populárních programovacích jazyků. Pokud to člověka chytne a baví, tak je na čase se zamyslet, jak hobby přetavit v kariéru a kolik má člověk na takovou změnu času,“ říká Jana Večerková z Coding Bootcamp Praha. Podle ní může mít uchazeč už za tři měsíce poctivé práce dostatek znalostí, aby získal práci jako webový vývojář.

„Máme kolegu, který začal v IT v dospělosti samostudiem. Přišel z oboru sociálních věd. Po několika měsících byl schopen se u nás zapracovat a dnes je velmi schopný vývojář a IT konzultant,“ přidává jeden z příkladů Lukáš Cirkva z BCV solutions.

V některých firmách vám nabídnou vlastní výuku, výhodou placených kurzů je, že budete mít pro budoucího zaměstnavatele něco v ruce. „Začít můžete klidně hned. Spousta materiálů je na internetu dostupných zdarma. Pokud ale chcete ucelenější systém, který vás postupně vede od prvních krůčků až k těm složitějším, tak se vám vyplatí investice do placených kurzů. V některých můžete získat certifikát, kterým prokážete dosažené znalosti,“ vysvětluje Lubomír Husar, zakladatel LovelyData.

Pro koho IT není

Ale aby vše neznělo jak selanka. Stejně jako se rychle tvoří nová místa, jde dopředu i vývoj v oboru, který patří k nejrychlejším na světě. Stále se budete učit něco nového, stále se budete muset posouvat.

„Ajťák musí ze své podstaty být studijní typ. Denně přečteme spousty dokumentace, kódů, článků z oboru a mimo obor, abychom byli skutečně dobří. Navíc IT stejně jako medicína má mnoho podoborů. Administrátoři, autoři dokumentace, testeři, architekti, programátoři různých úrovní dovedností a s různým zaměřením. Hry, aplikace do telefonů, webové aplikace, databáze, operační systémy, sítě, infrastruktury, bezpečnost, analytické nástroje a big data. Existuje mnoho specifických zaměření a každé je možné studovat do enormní hloubky,“ vysvětluje David Strejc z WPDistro a AutoCRM.

A jaké jiné předpoklady kromě „olověného pozadí“ by měl budoucí ajťák mít? Bezpodmínečně nutná je logika a velmi dobrá znalost angličtiny. „Člověk musí mít i vztah k jazyku, protože programování je v současnosti blíže jazyku než jen k prosté matematice. Na to jsou i studie,“ doplňuje IT architekt.

Naopak obávat se nemusíte toho, že takříkajíc nezapadnete do ajťáckého týmu. I tady se totiž mnohé mění… „Stále ještě je u nás hojně rozšířený stereotyp, že ajťáci jsou introverti schovaní v šeru za počítačem a moc nemluví. Opak je ale pravda. Vyšší poptávka zapříčinila otevírání řady nových IT pozic, a tím poskytla i příležitost ke vstupu do oboru novým typům lidí, které se zcela vymykají zaběhnutým stereotypům. Dalo by se říct, že v oboru už dnes může pracovat kdokoliv, bez ohledu na věk, pohlaví, zájmy nebo vzhled,“ říká Jiří Mach z Enehano Solutions.