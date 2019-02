Chystáte se začít podnikat? Těmto deseti chybám se vyhněte

Chyba 1. Jdeme rovnou na věc, plán není třeba

Zcela zásadní chybou začínajících podniků je to, že jejich majitelé ve snaze co nejrychleji svůj byznys rozjet podcení či úplně vynechají fázi důkladného plánování. Bez řádného obchodního, finančního a marketingového plánu však nová firma v podstatě pojede naslepo, velmi brzy začne tápat a neúspěch bude za dveřmi.

Chyba 2. Cíle? No, asi vydělat

Je samozřejmé, že cílem každého podniku je vydělávat peníze. Ale to by nemělo být jediným cílem. Na začátku každé firmy by měla být jasně definována její strategie, tedy mise firmy, vize a zejména strategické cíle, které poslouží jako jasná osnova. Strategické cíle se často navrhují technikou SMART: jsou konkrétní (specific), měřitelné (measurable), dosažitelné (achievable), realistické (realistic) a časově specifické (time specific).

Chyba 3. S neúspěchem se nepočítá

Úspěšná firma je snem každého byznysmena, o tom není pochyb. Ovšem spoléhat na to, že vše půjde hladce, je jedním z velkých omylů začínajících podnikatelů. Při plánování aktivit je tedy nutné vždy myslet na zadní vrátka, přemýšlet realisticky a rovněž mít v záloze připravený plán krizového managementu pro nejpravděpodobnější situace.

Chyba 4. Peníze nebudou problém

S největší pravděpodobností budou. Jednou z hlavních příčin krachu mladých firem jsou právě nedostatečně zajištěné finanční prostředky či obecně hospodaření s penězi. Základem je proto získat před samotným rozjetím podniku dostatečný kapitál a vypracovat důkladný finanční plán. Až se firma rozběhne, mělo by přijít ke slovu pečlivé sledování toku financí a také pravidelná (minimálně každoroční) finanční analýza, která odhalí finanční zdraví podniku.

Chyba 5. Marketing? Na co?

Domnívat se, že když máte dobrý produkt nebo službu, zákazníci si vás najdou sami, je dalším z velkých omylů podnikatelských nováčků. Marketing byl, je a stále bude alfou a omegou podnikání. Ani malé a mladé firmy by tak neměly v tomto ohledu šetřit. Pro začínající podniky je dobrou volbou marketingové služby outsourcovat, tedy najmout si externího marketingového specialistu, který pomůže jejich aktivity v této oblasti rozjet.

Chyba 6. Vždyť přece vím, co dělám

Většina podnikatelů si nevybírá zaměření své firmy namátkou a naopak se soustřeďuje na oblast, které dobře rozumí a má s ní zkušenosti. V průběhu podnikání pak své znalosti doplňují, sledují nejnovější trendy, navštěvují odborné konference a o svém oboru brzy vědí první poslední. A přesto se jejich firmě nemusí dařit. Dokonale znát svůj obor je pro podnikání velmi důležité. Klíčové je ale něco jiného: znát svůj trh a své zákazníky. K čemu vám bude nabízet zákazníkům perfektně zpracovanou a do posledního detailu vyladěnou mobilní aplikaci, když si ji nikdo nekoupí, protože je zaměřená na něco, po čem není poptávka?

Chyba 7. Musím to všechno zvládnout sám

Majitel začínající firmy musí počítat s tím, že na začátku bude muset zastat několik rolí najednou. Ale jak jeho společnost bude sílit a tým se rozrůstat, bude potřeba, aby se zaměřil skutečně jen na vedení firmy a naučil se povinnosti delegovat na kompetentní podřízené. V opačném případě se brzy dostaví vyčerpání, stres dosáhne vrcholu a hrozí vyhoření, na což podnikání doplatí.

Chyba 8. Pracovat s přáteli je skvělé

Udržovat na pracovišti přátelskou atmosféru je bez diskuzí přínosné, ale je třeba pamatovat na to, že firma není demokratické zřízení a jasné vymezení firemní hierarchie má své opodstatnění. Někdo musí činit rozhodnutí, roztínat spory a hlavně vést. Při rozhodování o klíčových oblastech, ale i při efektivním řízení lidských zdrojů jako majitel firmy nemůžete brát ohled na to, že možná raníte city svých přátel.

Chyba 9. Spolumajitel? Tak pěkně půl na půl

Je to podobné jako u výše zmíněného přátelství. Firmu jste založili s obchodním partnerem, a proto se vám jeví jako férové rozdělit si její vlastnictví padesát na padesát. Oba partneři tak budou mít rovnocenný vliv. Ale co když najednou dojde k zásadnímu sporu? Kdo rozhodne, když jsou oba hlasy stejně silné? Tyto případy je samozřejmě možné ošetřit již dopředu smlouvou, ale snazším a mnohdy efektivnějším řešením je, když se partneři zkrátka dohodnou, že si jeden ponechá podíl 51 %.

Chyba 10. Je to moje láska

Stalo se pro vás vaše podnikání srdcovou záležitostí? Dělat věci s vášní se mnohdy vyplácí, ale někdy mohou silné city působit jako překážka. Dejte si pozor na to, aby vás emocionální pouto k vaší firmě nezaslepilo. Podnikání je v prvé řadě racionální činnost, která vyžaduje, abyste se flexibilně přizpůsobili svým zákazníkům a trhu a to i za cenu, že budete muset například zavrhnout produkt, který jste si s láskou vypiplali jako vlastní dítě. Stejně tak byste svůj začínající podnik neměli stavět na tolik opěvované frázi „Věnujte se tomu, co milujete“. Ne vždy totiž to, co lidé milují dělat, umějí dělat dostatečně dobře. Podnikejte tedy raději v tom, v čem jste dobří a po čem je poptávka, a srdcovky si nechte jako koníček na doma.