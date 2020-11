Ze školství přes nemoc ke šperkům. Podnikavá žena šla za vysněnou prací

Přibližně před jedenácti lety objevila kurz na zpracování kamene do šperku. „Protože odjakživa miluji všechny kameny, i ty úplně obyčejné, přihlásila jsem se,“ vzpomíná Lenka Blažková.

Kurz ji inspiroval. Začala na sobě pracovat, zdokonalovala se v technice, vymýšlela a testovala výrobní postupy, sháněla studijní materiály, poznávala lépe vlastnosti minerálů, zjišťovala vhodné teploty, chemikálie a nářadí pro zpracování.



„Postupně jsem začala svou novou profesi rozvíjet, na šperky jsem měla kladný ohlas. Abych na ně měla víc času, zkrátila jsem si pracovní úvazek. Přiznávám, že to byl krok do neznáma,“ říká.

Lenka Blažková (54) Žije a pracuje v Praze.

Vystudovala Střední ekonomickou školu, následovalo studium na Pedagogické fakultě.

V letech 1984 až 1991 pracovala ve školství.

Po mateřské dovolené pracovala deset let v různých firmách jako asistentka.

V roce 2010 si založila živnostenský list a začala vyrábět šperky. Založila značku Lenka Blaza.

Na svém kontě má desítky výstav.

V roce 2017 byla Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR vyhlášena v TOP10 Podnikavou ženou roku.

Je vdaná, má dospělého syna.

Co dalšího jste se musela naučit a kdy nastal ten moment, že jste se rozhodla své šperky nabízet ostatním.

S výrobou šperků jsem se musela zdokonalit také v jejich focení. Je to úplně něco jiného, než pořídit fotografii z dovolené. Pak jsem sdílela fotografie na sociálních sítích a podle příznivé odezvy kamarádek a známých, kteří mě přemlouvali, ať jim své šperky přinesu ukázat, jsem si založila svůj první e-shop na Fleru. Je tomu už více než deset let.

Měla jste nějaké kameny, komodity, které jste záměrně pro výrobu svých šperků vybírala?

S tvorbou šperků jsem se začala učit poznávat minerály, jejich vlastnosti, také jejich napodobeniny, správné názvosloví, například že už je nesprávné používat název polodrahokam, který je zastaralý. Ráda jsem pracovala s říčními perlami, s korálem, vltavíny, ale i s mnoha dalšími kameny. Absolvovala jsem několik odborných školení a seznámila se s mineralogy a geology, kteří mi radili a nakonec se stali i mými přáteli. A oni jsou právě dosud můj důvěryhodný zdroj, odkud kameny nakupuji.

Kdy jste založila svou značku, co vyjadřuje?

Značka LENKA BLAZA art vychází z mého jména Lenka Blažková, protože tím dávám najevo, že si za svou českou autorskou značkou, ve které poskytuji záruku kvality ruční práce, stojím. Každý detail svých šperků důvěrně znám, protože všechny vznikají v mé hlavě a rukách. Už je to déle než sedm let, co se tvorbě šperků věnuji na plný úvazek.

Jak dlouho trvá vyrobit třeba náušnice? Můžete stručně popsat celý ten proces?

To záleží na zvolené technice výroby. Pokud vyrábím náušnice technikou cínování, a mám-li již vybrané minerály, výroba trvá přibližně jednu hodinu. Budete se možná divit, ale kameny někdy mívají „svoji hlavu“ a ačkoliv pracuji ověřeným postupem, někdy se stane, že si kameny prostě dělají, co chtějí. To mi pak trvá delší dobu, než kámen zpracuji podle své představy. K minerálům mám respekt.

Když vyrábím náušnice technikou galvanoplastiky, tedy pokovením mědí, je proces mnohem delší. Nějakou dobu trvá příprava, ale samotný proces pokovení trvá přibližně 24 až 48 hodin, někdy i více. Přípravu mohu mít zpracovanou předpisově, ale jakmile se připravená přírodnina položí do galvanické lázně, tak už je to skoro alchymie a ovlivnit se nedá.

Když tvořím nějaký složitý cínovaný náhrdelník, trvá mi jeho dokončení tři až čtyři hodiny. Pokud vyrábím náhrdelník galvanoplasticky, trvá to i několik dní.

Kde jste začínala vyrábět šperky? Jak to tehdy u vás vypadalo?

Nejprve jsem vyráběla doma v kuchyni, kde jsem měla vyhrazen pracovní kout. Přibližně před pěti lety se naskytla příležitost zrekonstruovat suterénní prostor. S velkou pomocí manžela jsme vybudovali můj krásný ateliér. Ze začátku jsem v něm dokonce pořádala kurzy pro veřejnost, ale nakonec jsem se rozhodla tvořit jen sama a kurzy zrušit. Výhodou je, že do ateliéru si mohu pozvat zákazníky, což do bytu moc nešlo.

Na kolik vás vyšly vstupní investice včetně rekonstrukce nové dílny? Co všechno jste tam pořídila?

Rekonstrukce ateliéru nás vyšla na několik desítek tisíc korun. Prostory byly velmi zanedbané, špinavé, museli jsme měnit podlahy, elektrické rozvody, sanitární zařízení, dělat nové štuky.

Kde se potencionální zájemci o vašich špercích dovídali?

Zprvu byl rozjezd pozvolný. Vybudovat poctivou firmu stojí úsilí. Spoustu věcí jsem si musela zařídit jen sama. Od shánění kvalitního materiálu přes učení marketingu, fotografování, obsluhu e-shopu po účetnictví. Šperkař musí být nejen tvůrcem, ale také se snažit stavět koncepci a strategii propagace. Navázat vztahy a spolupráce s galeriemi, zajistit prodejní příležitosti na designových trzích, vybudovat sociální sítě a komunikovat se zákazníky. Musí zařizovat výstavy, které jsem nepořádala kvůli své marnivosti, ale abych o sobě dala vědět potenciálním zákazníkům.

Můžete srovnat období začátků s těmi dnešními? Kam jste se posunula?

Kromě navrhování a ruční výroby tradičních šperků v moderním pojetí technikou měkkého pájení, tedy cínování, jsem rozšířila svou nabídku o techniku galvanoplastiky, jinak řečeno electroformingu. Jedná se o pokovování skutečných přírodnin mědí. Tím se stávají přírodniny trvalým šperkem, přírodou, která zdobí.

Kdo je váš typický zákazník?

Podařilo se mi vybudovat okruh svých stálých zákazníků a ten nadále rozšiřovat. Klientkami jsou především ženy, pro něž je šperk důležitý a osloví je moje výtvarné zpracování. Chtějí se zdobit originálem nesoucím můj rukopis, který jinde neuvidí, případně u mě nakoupí pro někoho dárek. Velmi mě těší, že mí klienti jsou také muži. Jejich ženy je třeba nenápadně nasměrují, jaký šperk by jim udělal radost.

Vědí ženy, jaký šperk jim sluší? Radíte jim?

Stává se opakovaně, že přijde zákaznice pro konkrétní šperk, ale ještě si chce vyzkoušet i další. A nakonec si stejně odnese ten první. První volba bývá prostě ta správná a ženy intuitivně vědí, co jim bude slušet. Také si vzpomínám na zákaznici, která přišla se svým manželem, a ten jí u mě zakoupil vybraný náhrdelník. Ta žena mi vyprávěla, že jí čeká těžká operace. Za rok jsem se s nimi opět setkala a ona mi radostně sdělila, že všechno dobře dopadlo a tak si nadšeně koupila u mě další šperk. Bývají to silné momenty.



Kde všude se vaše šperky nosí?

Mé šperky se dostaly téměř do celého světa. Nosí je majitelky v Evropě, ale i v Americe a v Asii. Takovým nezajímavějším místem je Aljaška.

Stala jste se také Podnikavou ženou. Můžete popsat, jak to tehdy probíhalo, na základě čeho vás vybrali?

Kamarádka mě vybídla, abych se přihlásila do soutěže Podnikavá žena. Na základě splnění předepsaných podmínek a hlasování jsem postoupila do dalšího kola a nakonec k mé velké radosti jsem byla vyhlášena v TOP 10 - Podnikavá žena roku 2017, kterou u příležitosti Dne podnikatelů ČR vyhlašovala Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Slavnostní ceremoniál se konal v prostorách hotelu Ambassador v Praze.

Vaše šperky předváděly i známé osobnosti.

Ano, modelkami pro mé šperky se staly paní Simona Stašová, Uršula Kluková a Margareta Křížová a že si z mé tvorby vybraly šperky pro sebe.

S paní Simonou Stašovou jsem měla tu čest spolupracovat v roce 2015 při focení šperků pro výstavu Fenomén cínu. Poznala jsem, jak fotí úžasná profesionálka a moc si toho setkání cením. Paní Uršula Kluková byla přívětivou a milou modelkou mým šperkům v roce 2018 a z focení vznikl krásný kalendář.

Máte za sebou řadu výstav. Kolik jich bylo?

Úspěšně jsem absolvovala sedmnáct samostatných a společných výstav a velkou módní přehlídku. Když se ohlédnu zpět, jsem na sebe hrdá a mám z toho radost.

Na jaký svůj šperk jste nejvíc hrdá?

Vyrábět šperky, které jsou nošeny, je potěšení. Jsem hrdá na všechny své šperky, které ženy zdobí, staly se jejich součástí a dělají jim radost. Jsou chvíle, kdy žena s mým šperkem doslova splyne. Jestli mám však jmenovat konkrétně, vyzdvihla bych své velké náhrdelníky a otevřené obruče, které si zákaznice zamilovaly.

Jak se ve vašem podnikání projevila koronavirová krize?

Mě osobně velmi zasáhla. Řada mých zákazníků jsou cizinci a ti sem bohužel teď nemohou jezdit. Na jaře byly zrušeny skoro všechny designové prodejní akce, kterých jsem se měla účastnit. Teď na podzim se situace opakuje. Také jsem plánovala další samostatnou výstavu, kterou musím odložit na neurčito. Kvůli pandemii byly zrušeny i zahraniční burzy minerálů a tak se mé zásoby šperkových kamenů, ale i některých materiálů pro výrobu, postupně tenčí, zásobování vázne.

Jak jste tuto dobu využila?

Letos v létě jsem se věnovala svému novému projektu. Tím je vydání mé vlastní odborné knihy, abych tak umožnila tvořit všem zájemcům o kreativní činnost z pohodlí a bezpečí domova vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci. Knihu jsem nazvala Vše o cínovaných špercích a vložila jsem do ní své know-how.

Jak se dnes v Česku podle vás podniká? Mají drobní živnostníci dobré podmínky pro svou činnost?

Pokud drobný živnostník poctivě buduje svou značku, má již svůj okruh příznivců a zákazníků a vytvořený kontakt s nimi, tak to jde, ale není to snadné. Myslím si, že v dnešní době hraje ještě velkou roli cena před kvalitou a řemeslným zpracováním. Ale pozoruji, že se to postupně mění k lepšímu. Mám štěstí, že většina mých zákazníků ocení hodnotu ruční práce, originalitu a příběh značky. Trh ovlivňuje velká konkurence výrobců. Ceny často podléhají tlaku levného a prefabrikovaného zboží z dovozu.