Češi oznámkovali životní situaci v zemi na trojku. Kritizují korupci

Pozitivní zprávou také je, že sedm z deseti Čechů si myslí, že se občané České republiky mají v porovnání s dobou před třiceti lety lépe. A to nejen v osobním životě, ale i co se týká ekonomické prosperity. Celkem 10 procent dotazovaných však uvedlo, že s životem v Česku nejsou spokojeni. Tuto nespokojenost přitom vyjadřovali zejména mladí lidé ve věku do 29 let. Vyplývá to z unikátního průzkumu Komerční banky a agentury IPSOS, který proběhl napříč Českem koncem roku 2019.

Dotazovaní se mohli i osobně vyjádřit, v čem se život v Česku pozitivně posunul a kde naopak vidí problémy.

„Životní úroveň se během třiceti let výrazně zvedla, Češi se mají moc dobře. Život mé věkové kategorie a život mých prarodičů, to se nedá srovnat. Dnešní důchodci mají život daleko pestřejší, televize vysílá celý den, mají internet a podle svých finančních možností občas někam vyrazit. Na druhé straně celková společnost plýtvá, a to ve všech směrech, je málo šetrná k životnímu prostředí. Lidé jsou méně ohleduplní a méně slušní. Každý druhý si zakládá hlavně na sobě a výchova mladé generace je na můj vkus velmi benevolentní. Trápí mne otázka migrace a nebezpečí terorismu,“ vyjádřila se například 63letá žena.

„Můžeme cestovat, každý muže studovat, každý si beztrestně může vydělat tolik peněz, kolik dokáže, pokud je to v mezích zákona. Mandarinky a banány seženeme po celý rok a v masně běžně seženeme vepřová játra. Můžeme být v jakékoliv straně a politiky si sami volíme a na rozdíl od tehdejší doby si i můžeme vybrat,“ dodává 60letý muž.

Problémů je v Česku více

Jako největší problémy posledních třiceti let však Češi vidí v korupci a v současné politické situaci. „Problémů je jistě více, ale jsou to určitě dlouhé soudy, korupce, přeplněnost věznic, stavba a oprava dálnic či železniční sítě,“ shodovala se v průzkumu řada dotazovaných.

Kritika Čechů směřovala i na adresu politiků: „Nepracují pro lidi, ale pro sebe.“ Dotazovaní poukazovali i na předražené bydlení a nesmyslné zvyšování cen nemovitostí, což je palčivý problém nejen pro mladou generaci ale už i pro střední třídu.

Kritičtí jsou Češi i k velké privatizaci a rozprodeji státního majetku. „Přišli jsme o podniky, na které jsme byli hrdi a i v současné době by měly zaručenou konkurenceschopnost. Mohly přinášet státu finance do rozpočtu, jejich prodejem však velké množství peněz odchází dnes do ciziny,“ zaznívaly názory.

„Nevlastníme dokonce ani vodu, která u nás pramení. Zničili jsme prosperující zemědělství a znehodnocujeme nenávratně úrodnou půdu. Před třiceti lety jsme se slepě obraceli na východ, dnes zase nekriticky na západ,“ kritizovali dotazovaní.

Dotazovaní měli také možnost oznámkovat jako ve škole, jak celkově hodnotí současný stav naší republiky. A výsledek? Téměř polovina Čechů udělila Česku známku 3. Je tedy co zlepšovat.

Kdo dal České republice jakou známku Známka 18 až 29 let 30 až 39 let 40 až 49 let 50 až 65 let 66 a více let 1 5 % 5 % 3 % 1 % 1 % 2 27 % 20 % 24 % 22 % 19 % 3 46 % 47 % 51 % 48 % 54 % 4 17 % 21 % 14 % 22 % 20 % 5 3 % 5 % 6 % 7 % 3 % Zdroj: průzkum KB a IPSOS 2019

Nejpozitivněji hodnotí celkový stav naší země mladí lidé ve věku 18 až 29 let. Celkem 32 procent mladých totiž udělilo naší zemi jedničku nebo dvojku. Naopak špatné hodnocení a známku čtyři nebo pět dostalo Česko od 29 procent dotazovaných ve věku 50 až 65 let.