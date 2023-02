Je to právě rok, co se v rakouském pohoří Rax při výstupu k vrcholu Heukuppe vážně zranili dva čeští turisté. Do hor se sice vydali s řetězy a nesmeky na pevných zimních botách, přesto čtyřiadvacetiletá žena a o rok mladší muž při horském výstupu uklouzli na zledovatělém povrchu a padali desítky metrů ze strmého svahu.

Ženě se podařilo zavolat pomoc, záchrana kvůli nepřízni počasí i nepřístupnosti terénu trvala několik hodin. Oba turisty dopravila do zdravotnického zařízení horská služba.