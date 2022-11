Češi si pojišťují nepodstatná rizika na úkor klíčových, říká odborník

Vzhledem k inflaci a rostoucím nákladům domácností – vnímáte zájem lidí o navýšení pojistných částek u životního pojištění, aby byli lépe chránění?

Zatím ne, protože se u většiny lidí inflace ještě nepromítla do mezd. Lidé navíc bohužel úplně nevnímají, že by si měli v souvislosti s růstem příjmů adekvátně upravit rozsah pojištění.

Zatím nepozorujeme žádné dopady na již uzavřené smlouvy. Ale co si budeme povídat, pokud je rodinný rozpočet nahnutý, životní pojištění je produkt, který bývá často první na ráně na zrušení. Což je samozřejmě chyba, protože pokud by se objevily zdravotní komplikace, tak se finanční problémy domácností ještě znásobí.

Kolik lidé měsíčně dávají do pojištění a kolik by podle vás dávat měli?

Není to ani o tom kolik platí, ale jak vypadá rozsah jejich pojistné ochrany. Stále v Česku bojujeme s nešvarem, kterým je zahrnování nepodstatných rizik do pojištění na úkor těch klíčových. Klient má určitý obnos, který může za pojištění platit. A když si velkou část tohoto obnosu uzmou rizika jako je denní odškodné po úrazu, tak na ta klíčová rizika, jako je úmrtí, invalidita či i závažná onemocnění, již nezbývá moc peněz a kvůli tomu jsou pak pojistné částky podhodnocené.

Martin Švec Je předseda představenstva a generální ředitel Simplea pojišťovny.

Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor Finanční a pojistná matematika. V pojišťovnictví se pohybuje bezmála 15 let.

V minulosti působil v České podnikatelské pojišťovně a Avivě jako pojistný matematik, posléze v pojišťovně MetLife jako produktový ředitel.

Je členem České společnosti aktuárů, profesní organizace českých pojistných matematiků.

Na trhu nejste zas tak dlouho, kolik máte nyní klientů? A je to z vašeho pohledu dost?

Máme již 75 tisíc klientů, což je určitě velký úspěch.

Aktuálně jste rozjeli online sjednání pojištění. Co si od něj slibujete?

V první řadě je to rozšířit distribuční model a umožnit sjednání pojištění i klientům, kteří dneska nakupují online většinu zboží a služeb. V druhé řadě je to připravit a otestovat end-to-end digitální proces poskytující od začátku do konce kompletní funkční řešení, se kterým se chceme vydat do zahraničí.

Ve svých materiálech tvrdíte, že jste první pojišťovna, která online pojištění nabízí. Online životní pojištění ale nabízejí i další pojišťovny, proč to tedy říkáte?

Protože není online jako online. Některé pojišťovny sice umožňují sjednání online, ale když se podíváte detailně, tak velká část procesů během životního cyklu smlouvy je stále papírová. Nebo vás jakoby pojistí online, ale následně to jde na standardní ocenění zaměstnancům pojišťovny a vy se tak třeba za dva týdny dozvíte, že budete platit víc nebo i to, že vás nepojistí.

Anebo mají pojišťovny omezenou nabídku produktu – například online jde sjednat pojištění maximálně na deset let. Jelikož jsme s kolegy prošli sjednávací proces u všech pojišťoven, které se tváří jako online, tak si dovolím tvrdit, že nikdo nemá tak ucelený online proces jako Simplea.

Dovedete si představit, že byste mohli nabízet online pojištění, pokud byste zároveň uplatňovali velké množství výluk a podmínek, jak je tomu v Česku zvykem?

To si představit dokážu. Ale díky naší filozofii je to přeci jen jednoduší. Nejdůležitějším prvkem v online sjednání je automatické oceňování zdravotního stavu, které jsme vyvinuli interně vlastními silami. Oproti jiným dostupným řešením je největší výhoda v tom, že všechna pravidla a algoritmy máme plně pod kontrolou. Dokážeme je přizpůsobovat produktu a především flexibilně upravovat vzhledem k průběžně získávaným zkušenostem.

Novinkou v nabídce životního pojištění má být pojištění rizika dlouhodobé péče. O co přesně jde?

Pojištění dlouhodobé péče má zajistit klientům sociální služby, ať už mobilní nebo pobytové, pokud jejich zdravotní stav neumožňuje se o ně postarat. Obecně se nejedná o neznámé pojištění. Již dneska jej některé pojišťovny nabízí. Bohužel nevýhodou současných produktů je to, že klienti jako plnění obdrží finanční prostředky, a ne službu jako takovou. A jelikož je poptávka po těchto službách podstatně větší, než je nabídka, tak vlastně lidé obtížně tyto prostředky mohou využít. Simplea právě připravuje produkt, kde klientům budeme zajišťovat přímo dané sociální služby. A v tom se chceme právě odlišit od konkurence.

Chápu to správně, že komerční pojišťovny chtějí de facto suplovat služby, které již nyní nezvládá plně poskytovat stát?

Myslím si, že se zapojením soukromého sektoru, ale právě ve spolupráci a s podporou státu, máme jedinou možnost zvládnou následky demografického vývoje, se kterým se stávající generace bude v následujících letech potýkat. Ta čísla a jejich projekce do budoucna jasně ukazují, že počet lidí, kteří tyto služby budou potřebovat, bude rapidně narůstat. Když to porovnáme s minimálním nárůstem dostupných kapacit v posledních letech, máme co dělat, abychom danou situaci zvládli.

Jak ale zajistíte klientům, aby se pro ně vždy osobní asistence nebo lůžko v příslušném zařízení našlo?

U nás to bude o spolupráci s aktuálními poskytovateli těchto služeb a společného rozvoje s cílem tyto kapacity dlouhodobě navyšovat. Na rovinu, ten produkt nebude dostupný pro všechny, jelikož jsou tyto kapacity omezené. V první řadě to nabídneme stávajícím klientům, respektive jejich rodičům právě z důvodu, abychom jim mohli tyto služby garantovat.