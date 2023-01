Lidé raději upřednostní pojištění auta než sebe sama

Životní pojištění v Česku patří až k třetímu nejčastěji sjednávanému pojistnému produktu. Nejvíce lidí, kolem 65 procent si pojišťuje domácnost a 55 procent si pojištěním chrání nemovitost. Životní pojistku má uzavřenou každý druhý Čech. Data přinesly výsledky průzkumu České asociace pojišťoven (ČAP).

„Obecně vidíme, že struktura toho, co si lidé pojišťují, není správná. Skoro každý si pojistí domácnost, protože tam má ledničku a gauč a nechce o to přijít nebo si umí představit škodu na autě, rizikové životní pojištění přitom podceňuje,“ říká výkonný ředitel ČAP Jan Matoušek.

Přitom si stačí představit nijak zvlášť výjimečnou situaci, co nastane v případě vážného onemocnění otce, obvykle hlavního živitele rodiny. Pokud jeho léčba bude trvat rok nebo i delší čas a domácnosti se i o více než polovinu propadne její měsíční příjem, nemusí to rodina finančně ustát.

Životní pojištění chrání přečkat horší časy

V nedávném průzkumu pojišťovna Simplea položila respondentům otázku, jak by naložili s tisícikorunou, kterou by mohli dát jen do pojištění. 34 procent účastníků průzkumu uvedlo, že by ji použilo na pojištění domácnosti. Jen 28 procent by ji celou nebo zčásti vložilo do životního pojištění. Zbylých 38 procent lidí by peníze rozdělilo 50 na 50 mezi pojištění majetku a rizika vyplývající z úmrtí a zdravotních problémů.

„O pojištění obecně méně stojí senioři, ovdovělí lidé, nízkopříjmové skupiny a dvoučlenné domácnosti,“ přibližuje zjištění ředitel pojišťovny Simplea Martin Švec.

K životnímu pojištění má většina Čechu kladný vztah, za úplnou zbytečnost ho považuje jen necelá čtvrtina lidí. „Skeptičtí jsou k pojištění často mladí, kteří se cítí silní a zdraví a nepřemýšlí, že by se jim za pár let mohlo něco přihodit,“ vysvětluje Švec.

To je podle něj ale chyba. Ve chvíli, kdy je realita vyvede z omylu a přijdou první zdravotní potíže, zjistí, že za pojištění zaplatí podstatně více peněz, než by za něj zaplatili v době, kdy se těšili pevnému zdraví. Chybou je také myslet si, že v případě zdravotních potíží a ztráty příjmu se postará stát.

Lidé, kteří chápou životní pojištění v jeho pravém významu, skutečně mají výhodu. „Pokud ho mají správně sjednané, to znamená, že mají kryta hlavní rizika úmrtí, invalidity a dlouhodobou pracovní neschopnost na odpovídající pojistné částky, které vycházejí z jejich výdajů, mohou klidněji spát,“ říká Martin Švec.

Nejste si úplně jisti, zda životní pojištění uzavřít? Zvažte, jak byste řešili svou finanční situaci v případě vážných zdravotních potíží. Jestliže nemáte dostatečné finanční rezervy, odborníci doporučují pojištění s důrazem na krytí rizik dlouhodobé pracovní neschopnosti, invalidity a smrti. Tato rizika by měla ošetřit každá správně uzavřená pojistná smlouva.