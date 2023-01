Když dva dělají totéž, nemusí to být totéž. Platí to i pro pojišťovny

Pan Karel prodělal tři epileptické záchvaty, poté absolvoval magnetickou rezonanci mozku s výsledkem Astrocytom Grade III. Diagnóza byla neúprosná, šlo o rakovinu mozku.

„Zůstal jsem jako opařený, protože jsme s panem Karlem těsně před tím aktualizovali jeho životní pojistku a klient měl docela čistý zdravotní dotazník. Neměl žádné zdravotní problémy, byl v plném zdraví,“ přibližuje finanční poradce skupiny Partners František Bednařík z Uherského Hradiště situaci pana Karla.

Důvod, proč aktualizoval klientovi pojistnou smlouvu, spočíval v tom, že panu Karlovi vzrostly příjmy, ale i pravidelné výdaje. Pan Karel pracoval jako vedoucí ve výrobním podniku, měsíčně vydělával zhruba 40 tisíc korun. Výdaje jeho domácnosti pak činily 33 tisíc, v nich byla i splátka nové hypotéky, která tvořila nejpodstatnější část měsíčních výdajů.

„Vzhledem k navyšování mzdy a hypotéce pana Karla jsme přistoupili k přepočtu částek, které by v případě pracovní neschopnosti a invalidního důchodu chyběly. Původní pojistná smlouva zněla na 1,7 milionu korun ve 3. stupni invalidního důchodu. V nové smlouvě jsme navýšili pojistnou částku pro 3. stupeň invalidity na 3 miliony korun. U pracovní neschopnosti jsme pojistnou částku ponížili z původních 500 korun denně na 400 korun. Zároveň jsme navyšovali pojistnou částku pro případ úmrtí z původního půl milionu korun na 1,2 milionu, abychom pokryli hypotéku v případě úmrtí klienta v plné výši,“ vysvětluje František Bednařík.

Původní měsíční pojistné činilo 1 400 korun, po úpravě jeho parametrů stouplo na 1 988 korun měsíčně.

Jak plnila pojišťovna panu Karlovi

Po sdělení diagnózy, získal pan Karel nárok na třetí stupeň invalidního důchodu. Svoji práci musel opustit, což znamenalo propad příjmu celé domácnosti.

V momentě, kdy se dostal do pracovní neschopnosti, mu pojišťovna začala do 3. pracovního dne bez jakákoliv obstrukcí vyplácet 12 tisíc korun měsíčně, což pomohlo překonávat finanční propad. Na pokrytí všech výdajů včetně splátky hypotéky to ale nestačilo. Rodina musela sáhnout na úspory. Pracovní neschopnost pana Karla trvala od října 2021 do září 2022, poté mu byl přiznán invalidní důchod.

Jaký je v ČR průměrný invalidní důchod v Kč 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 8 911 10 447 15 617 zdroj. ČSSZ, stav k 30. 9. 2022

Po dodání rozhodnutí z České správy sociální zabezpečení (ČSSZ) o přiznání invalidního důchodu mu pojišťovna vyplatila vzhledem ke klesajícímu charakteru pojistné částky díky aktualizaci životního pojištění 2,8 milionu korun z připojištění invalidity. Spolu s připojištěním pracovní neschopnosti tak rodina dostala od pojišťovny Simplea vyplaceno celkem 2,92 milionu korun.

„I když je jasné, že peníze nikomu zdraví nepřinesou. Pan Karel dnes kromě svého onemocnění nemusí řešit otázku peněz,“ poznamenává Bednařík.

Pojistné podmínky jsou v pojišťovnách odlišné

Podle zkušeností finančního poradce Františka Bednaříka však není postup všech pojišťoven vždy stejný a špičkový. Potvrzuje to další případ.

„Klientka utrpěla úraz nohy a bylo jí operováno koleno. Pojišťovna postupovala podle jejich pojistných podmínek. Nestačilo jí potvrzení od obvodního lékaře, vyžádala si dokumentaci tři roky zpětně od zdravotní pojišťovny klienty. No a pak už jen následovaly obstrukce, obstrukce a zase jen obstrukce,“ přibližuje Bednařík. Přitom šlo o pojistné plnění v řádu jednotek tisíc korun, nikoli milionů jako v případě pana Karla.

Smutné na celém případu podle Bednaříka bylo to, že klientka, než aby se handrkovala s pojišťovnou, se nároku na pojistné plnění nakonec vzdala. „Když dva dělají totéž, nemusí to být totéž. Platí to i pro pojišťovny,“ poznamenává finanční poradce Bednařík.

Pozor na záludnosti pojištění: