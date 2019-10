Každou desátou dopravní nehodu zaviní lesní zvěř

Statistiky hovoří jasně. Od roku 2012 vzrostl počet nahlášených dopravních nehod se zvěří o více než 100 procent. V roce 2014 tak evidovali policisté necelých sedm a půl tisíce těchto dopravních nehod. „V roce 2018 pak podle záznamů Centra dopravního výzkumu došlo k 12 871 nehodám se zvěří, což je nejvíce v historii České republiky,“ upozorňuje Ladislav Bělina, produktový ředitel Slavia pojišťovny. Lesní zvěř tak dnes zaviní přibližně každou desátou dopravní nehodu.

Totéž potvrzují i statistiky pojišťoven. „V letech 2013 až 2017 jsme každoročně evidovali deseti až 15procentní nárůst počtu škod,“ říká Milan Káňa z Kooperativy. Například loni řešili 5 514 škod se zvěří, za které klientům vyplatili 228 milionů korun. Za prvních devět měsíců letošního roku pak řešili již 4 238 škod za 160 milionů korun.

Česká podnikatelská pojišťovna (ČPP) registruje ročně okolo 1 500 nehod, v nichž figuruje lesní zvěř, pojišťovna Generali pak řeší ročně okolo tří tisíc pojistných událostí. Částka, kterou za škody vyplatí ale rok od roku roste. „Zatímco v roce 2016 šlo o 90,32 milionů korun, v roce 2017 to bylo již 110,6 milionů korun a loni dokonce 116,3 milionů korun,“ uvedl Jan Marek z pojišťovny Generali.

Obdobná je situace také u České pojišťovny. „V roce 2017 řidiči nahlásili 5 600 střetů se zvěří, loni to bylo již 6 200 a letos jich je jen za prvních devět měsíců 5 500,“ říká Ivana Buriánková z České pojišťovny. Allianz pojišťovna letos zatím zaznamenala 1 658 případů.

Riziko střetu se zvěří lze pojistit

K růstu počtu případů, které řeší pojišťovny, přispívá nejen přemnožení zvěře, ale také větší propojištěnost motoristů. Možnosti, jak vůz na toto riziko pojistit, jsou přitom dvě. A vztahují se nejen na lesní zvěř, ale také na domácí a hospodářská zvířata.

Jednou možností je havarijního pojištění. Druhou variantou, kterou rok od roku využívá stále více motoristů, je připojištění škod způsobených zvěří k povinnému ručení (to samo o sobě tento typ škody nekryje). V nabídce ho dnes mají prakticky všechny pojišťovny.

Například ČPP nabízí doplňkové Pojištění přírodních rizik, a to od 630 korun ročně. „Vybrat si lze ze čtyř limitů plnění, od 25 tisíc do 100 tisíc korun,“ říká Renata Čapková z ČPP. Doplňuje, že kromě přímého střetu se zvěří, včetně zvířat domácích a hospodářských, pojištění kryje také živelní události. A součástí připojištění je i poškození kabeláže v prostoru motoru zvířetem, nejčastěji kunou.

Pojišťovna Kooperativa rozlišuje škody způsobené zvířetem na jedoucím a zaparkovaném vozidle. „Střet se zvířetem, z něhož hradíme škody způsobené na jedoucím vozidle, stojí 612 korun ročně. Pokud si k němu klient připojistí i poškození zaparkovaného vozidla zvířetem, zaplatí dohromady 687 korun,“ říká Káňa. Druhé připojištění kryje například překousání kabelů v motoru kunou. Roční limit pojistného plnění je u Kooperativy 100 tisíc korun, spoluúčast činní 1 procento, minimálně tisíc korun.

Stejný model má i Česká pojišťovna. Limit plnění pro střet se zvěří má i tato pojišťovna 100 tisíc korun. Sjednává se ale se spoluúčastí 5 tisíc korun. „A případná škoda nemá vliv na bonus,“ doplňuje Buriánková. Poškození stojícího vozidla zvířetem je třeba sjednat zvlášť, limit plnění je v tomto případě 30 tisíc korun, spoluúčast tisíc korun.

Generali má připojištění na střet se zvěří automaticky zahrnuté ve třech ze čtyř variant povinného ručení a škody hradí také do 100 tisíc korun. Poškození kabelů kunami, u kterého se průměrná škoda pohybuje kolem 6 tisíc korun, lze připojistit k povinnému ručení zvlášť, zhruba za 80 korun ročně.

Škoda se snadno vyšplhá na statisíce korun

Limit plnění do 100 tisíc korun se na první pohled může zdát jako dostatečný. „Průměrná výše škod u kolizí se zvěří se pohybuje okolo třiceti dvou tisíc korun,“ říká Martina Červenková, analytička Allianz pojišťovny. Podobná čísla uvádí i další pojišťovny. Například u Kooperativy letos průměrná škoda činní téměř 38 tisíc korun, u Generali aktuálně překračuje zhruba 40 tisíc korun.

„Ale v řadě případů je taková zkušenost mnohem dražší. Záleží na charakteru a intenzitě srážky a rovněž na tom, o jaké auto se jedná,“ upozorňuje Čapková. Týká se to zejména nehod se zraněním, kterých ale naštěstí není mnoho. A pak novějších aut, zvláště pokud se jedná o drahé modely nebo velká SUV luxusních značek.

Například Allianz letos motoristovi, který se v okrese České Budějovice střetl s daňkem, vyplácela pojistné plnění ve výši více než 520 tisíc korun. Generali řešila případ, kdy se vozidlo BMW X6 střetlo s divokým prasetem. Škoda se vyšplhala na 247 tisíc korun.

Přes 100 tisíc se ale snadno vyšplhá škoda i u vozů střední třídy. „Na silnici řidiči vozu Škoda Octavia vběhl do cesty kanec. Oprava vozu byla vyčíslena na 137 tisíc korun,“ uvádí příklad Čapková. Česká pojišťovna řešila také střet osobního auta střední třídy, ale s jelenem. „Poškozeno bylo mimo jiné čelní sklo, přední nárazník, přední světlomety a kapota. Spolu s prací přesáhly náklady na opravu 150 tisíc korun,“ říká Buriánková.

U dražších vozů je tedy dobré mít sjednané havarijní pojištění, které toto riziko umí „vykrýt“ lépe.

Nejvíce nehod zaviní zvěř ve Středočeském kraji a Praze

Z podrobné analýzy smluv povinného ručení a havarijního pojištění s alespoň jedním připojištěním k základnímu riziku na portálu ePojisteni.cz vyplývá, že připojištění střetu se zvěří si častěji připojišťují lidé z menších měst a vesnic. „Zatímco v Praze si toto připojištění sjednává šest procent majitelů vozidel, v malém krajském městě nebo na vesnici to je 17 procent,“ uvedl Ladislav Gruber, analytik portálu ePojisteni.cz.

To má svoji logiku. Obecně totiž platí, že nejrizikovějšími jsou úseky silnic na rozhraní lesa a polí, kam se chodí zvěř pást. Takže se jedná zejména o silnice nižších tříd, dálnice jsou z tohoto pohledu poměrně bezpečné, protože je většinou lemuje oplocení. „Na druhou stranu, pokud už na dálnici ke střetu vozidla se zvířetem dojde, většinou se do této nehody zapojí více vozidel a následky jsou podstatně vážnější,“ varuje Káňa. Nedávná nehoda na dálnici D10, v níž figurovalo sedm aut a stádo divočáků, to jen potvrzuje.

Řidiči si ale možná neuvědomují, že menší silnice mezi poli a lesy jsou ve velkém i v okolí Prahy. „Paradoxně se tak nejvíce nehod se zvěří loni stalo na území hlavního města Prahy a ve Středočeském kraji,“ říká Buriánková. Také Allianz pojišťovna řeší letos nejvíce případů ve Středočeském kraji (prozatím 274 v hodnotě přes 12 milionů korun). Pomyslná druhá příčka patří u Allianz Jihočeskému kraji a třetí Plzeňsku.

Říjen je nejrizikovější

Nejčastěji se přitom řidičům do cesty připlete vysoká zvěř. „V 80 procentech případů se jedná o srážku se srnou,“ doplňuje Čapková. Pro představu, podle údajů Centra dopravního výzkumu se jen od července 2019 počty sražených srnců na českých silnicích vyšplhaly nad 1 300 kusů. A evidují také stovky případů střetu s divočáky.

Nejrizikovějším měsícem bývá každoročně říjen. „Riziko vzniku škodní události se zvyšuje za snížené viditelnosti způsobené mlhou, šerem a deštěm, a také díky přirozené migraci zvířat,“ vysvětluje Bělina. V říjnu totiž u vysoké zvěře nastává období páření, které je typické zejména zvýšeným pohybem srnců, často právě po komunikacích v nepřehledných lesních úsecích.

Z hlediska denní doby bývají nejkritičtější dvě hodiny před půlnocí a dvě hodiny po ní. Při nočním oslnění světlomety vozidla je totiž zvíře dokonale zmateno a zůstává strnule stát na vozovce. „Kritické jsou také brzké ranní hodiny,“ doplňuje Marek. Do určité míry za to může změna času z letního na zimní.

Když dojde ke střetu

V místech, kde hrozí střet se zvěří, proto zpomalte. Někdy však ani ta největší opatrnost nedokáže srážce zabránit. Pokud dojde k nehodě, je nejjednodušším řešením zavolat na asistenční službu vaší pojišťovny nebo linku pomoci řidičům 1224. Operátor vám poradí, jak postupovat dále. V každém případě, poškození vozidla a situaci po nehodě si co nejlépe zdokumentujte. Čím více fotek, tím lépe. Pořídit můžete i krátké video.

„Doporučujeme přivolat i policii, která škodu zdokumentuje a událost oznámí i příslušnému mysliveckému sdružení, nebo správci honitby kvůli odklizení poražené usmrcené zvěře anebo k dohledání zraněného zvířete,“ říká Čapková.

Záznam o nehodě od policie poslouží zároveň i jako důkaz pro pojišťovnu, že nejde o pojistný podvod. I s tím mají totiž pojišťovny zkušenosti. Obvykle však takový pokus snadno odhalí. „Poškození vozu zvěří je většinou tak specifické, že technik při prohlídce dokáže přesně stanovit, jestli vzniklo v důsledku srážky se zvířetem nebo jinak,“ vysvětluje Káňa.

U nehod se zraněním samozřejmě dříve než číslo 158 na policii, voláme záchrannou službu na lince 155.