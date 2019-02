Důchodcem načisto: reportáž, jak jsem si začala vyřizovat státní penzi

Již před pár lety jsem se objednala do klientského centra České správy sociálního zabezpečení, abych si nechala orientačně vypočítat, jak vysokou dostanu státní penzi. Tehdy jsem nepochodila, protože mi do důchodu zbývalo více než pět let. Zato jsem získala klíčový doklad, takzvaný informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP), který ukázal, že v mé dokumentaci chybí několik let pojištění.

Jeden z mých předchozích zaměstnavatelů totiž nesplnil svou povinnost. Na správu sociálního zabezpečení neposlal můj evidenční list. Naštěstí firma stále funguje a bez potíží na mou žádost mi chybějící evidenční list obratem poslali. V přehledu odpracovaných let však byla i další bílá místa z doby, kdy jsem se živila jako scenáristka a umělec na volné noze. Doklady, že jsem tehdy odvody hradila, jsem naštěstí nevyhodila. A dohledaly ho i pracovnice okresní správy sociálního zabezpečení.

S výpisem dob pojištění na konzultaci

Teď mi do penze zbývá pouhý jeden měsíc a v ruce mám nový přehled dob pojištění se zalepenými bílými místy. Doklad říká, že jsem během svého pracovního života získala celkem 44 let a 101 dnů pojištění. Vyrážím na konzultaci, abych zjistila, co musím v nejbližších dnech udělat, aby má žádost o důchod proběhla hladce. Podávám si ruku s vedoucí klientského centra a předkládám jí občanský průkaz, aby si ověřila, že jsem to skutečně já. Pak společně procházíme mé údaje.

„O důchod můžete požádat nejdříve čtyři měsíce před dosažením důchodového věku, přesněji požadovaným dnem přiznání důchodu,“ vysvětluje mi odbornice v klientském centru a na důchodové kalkulačce ověřuje, že mi do důchodového věku zbývá skutečně jeden měsíc. Sděluje mi, že mám opravdu celkem 44 let pojištění, zbývajících 101 dnů již nebude hrát žádnou roli. Do složitého výpočtu totiž vcházejí celé roky, nikoliv počty dnů. „Vyplatí se mi žádost odložit?“ ptám se. „Posunout datum přiznání důchodu se vyplatí například v situaci, kdy do získání dalšího roku pojištění zbývá jen několik dní,“ reaguje odbornice. Mám tedy jasno. Do důchodu půjdu v březnu 2019.

Musím dohledat všechny potřebné doklady

„Sepsat žádost je poměrně náročné. Počítejte přibližně s hodinou času,“ říká vedoucí klientského centra a podává mi adresy pražských pracovišť, kam se mohu objednat předem i prostřednictvím internetu. Přidává i seznam potřebných dokladů. Je poměrně dlouhý, jen občanka rozhodně stačit nebude. „Ověřenou kopii rodného listu mé jediné ratolesti už naštěstí mám, diplom z vysoké jsem našla v šuplíku, kde asi bude mé maturitní vysvědčení,“ říkám si v duchu.

„Jak dlouho potrvá, než mi přijde rozhodnutí o přiznání penze?“ ptám se. „Zákonná lhůta je 90 dní, zpravidla je však žádost vyřízena dříve. Záleží na tom, zda jsou v evidenci všechny doklady. V průměru ale počítejte s 50 dny,“ přibližuje odbornice a dodává, že o peníze nepřijdu, dostanu je zpětně.

Pro penzi si na poštu chodit nemíním, nechám si ji posílat na bankovní účet. „Stačí nahlásit jen číslo mého bankovního účtu?“ Jak zjišťuji, nestačí to. Navíc záleží i na tom, zda jsem majitelkou účtu, nebo disponentem k účtu svého manžela. Navíc se dozvídám, že právní předpisy neumožňují, aby byl důchod vyplácen na účet potomků, sourozenců, druhovi či registrovaným partnerům. Každopádně budu muset zajít do své banky a požádat o razítko s potvrzením, že účet vlastním. Dozvídám se, že doklad má i další význam, který souvisí s tím, že je důchod vyplácen vždy dopředu. V případě úmrtí si totiž Česká správa sociálního zabezpečení může předem vyplacenou státní penzi vzít od banky zpět, protože na ni mrtvý člověk už neměl nárok.

Orientační výpočet důchodu mě překvapil

„Tak to předběžně spočítáme. Jste zvědavá?“ navrhuje odbornice. V hlavě mám svůj vlastní odhad. „Bude má penze vyšší, nebo nic moc?“ běží mi hlavou. Výpočet je poměrně složitý, ale chytrá kalkulačka České správy sociálního zabezpečení počítá svižně. „Do důchodu se vám započítávají všechny příjmy od roku 1986 do současnosti,“ sděluje odbornice. Poslední evidenční list s příjmem za rok 2018 ještě nemáme, když ale do kalkulačky vložíme stejný příjem jako za rok 2017, kalkulačka vyhodí orientační výpočet.

Vypočítaná cifra mě překvapila. „To je vcelku slušný důchod,“ říkám nahlas. Můj vlastní odhad nevyšel, očekávala jsem o tři tisíce korun méně. Až tak chudá důchodkyně nebudu. Příjemné zjištění. Svou roli sehrálo to, že jsem v určitých letech měla nadprůměrné příjmy a v době, kdy jsem jako umělec odvody na penzi hradit nemusela, jsem je prozíravě platila. Dobré rozhodnutí, které se vyplatilo. Podobnou penzi v pásmu, do kterého se zařadím, pobírá u nás kolem 188 tisíc lidí.