Předdůchod lidem odepírá slevu na dani. Je to nespravedlivé, říká ombudsman

K odkládání vlastních úspor na stáří nabádá stát občany desítky let. Dokonce je k tomu i motivuje prostřednictvím státního příspěvku k penzijnímu spoření. A nabízí jim i každoroční daňovou úlevu ve výši až 3 600 korun.

„Každý rok stát účastníkům soukromého penzijního spoření nabízí státní příspěvek ve výši 2 760 korun, to je 230 korun ke každé uložené tisícikoruně za měsíc. O vklady nad 12 tisíc korun, maximálně do 36 tisíc korun si i snižují daňový základ,“ upřesňuje nabídku státních podpor finanční poradce skupiny Partners Vladimír Weiss.

Další výhodou penzijního spoření, která bude v následujících letech s ohledem na posouvání věku odchodu do penze nabírat na síle, je možnost odejít do důchodu dříve, než určuje zákon o důchodovém pojištění, aniž by došlo ke krácení penze od státu.

„Jde o takzvaný předdůchod, do kterého mohou odejít účastníci penzijního spoření při splnění několika podmínek až o pět let dříve, než jim vypočítá stát,“ doplňuje Weiss.

Sleva na manžela je čtyřikrát vyšší než státní podpora

Problém, na který upozornil i veřejný ochránce práv Stanislav Křeček je, že předdůchod finanční správa považuje za příjem a započítává ho do ročního limitu 68 tisíc korun při posuzování nároku na uplatnění daňové slevy na manželku nebo manžela.

„Takový výklad je však v rozporu s vymezením kapitálových příjmů v zákoně o daních z příjmů,“ zdůrazňuje úřad veřejného ochránce práv.

Pro srovnání uvádí, že pokud si peníze střadatel namísto do penzijního spoření bude ukládat třeba na termínovaný vklad nebo jiný bankovní produkt a po letech si je vybere, slevu na manžela či manželku bez problémů získá. V takovém případě totiž finanční úřad jako kapitálový příjem započítává pouze výnos z vložených peněz, nikoliv úspory samotné.

„Takový přístup je podle mě zjevně nespravedlivý a absurdní. Navíc je v přímém rozporu se záměrem zákonodárce motivovat občany ke spoření v systému doplňkového penzijního spoření,“ tvrdí Křeček.

Dodává, že pokud stát svou podporou dobrovolného spoření na stáří myslí skutečně vážně, měl by urychleně zjednat nápravu. Už kvůli tomu, že sleva na manžela/manželku aktuálně činí 24 840 korun za rok. To je čtyřikrát více než státní podpora doplňkového penzijního spoření. Roční maximální státní příspěvek totiž činí 2 760 korun a daňovým odpočtem lze získat úlevu ve výši 3 600 korun, to je dohromady 6 360 korun.

Jak se počítá sleva na manžela/manželku

Daňovou slevu na vyživovanou manželku či manžela uplatňují v ročním zúčtování daní nebo daňovém přiznání sezdané páry a nově i registrované páry žijící ve společné domácnosti. Osoba, na kterou se sleva uplatňuje, nesmí mít v daném roce příjem vyšší než 68 tisíc korun.

Roční sleva na jednoho z manželů je 24 840 korun, držitelé průkazů ZTP/P mohou získat až dvojnásobnou částku, tedy 49 680 korun. Při uplatňování slevy na dani požadují finanční úřady doložit čestné prohlášení o nepřekročení limitu příjmu a o sdílení společné domácnosti.

Při posuzování nároku na slevu správce daně mimo předdůchodu do příjmů zahrnuje všechny ostatní důchody, dále příjmy z podnikání, závislé činnost a nájmu. Příjmem jsou i nemocenské dávky a náhrady mzdy. Za příjem finanční úřad naopak nepovažuje dávky státní sociální podpory, dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna a třeba ani státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření.