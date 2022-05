Má do penze pět let a je v předdůchodu na tři roky. Na víc totiž nemá naspořeno. Že to nejde? Ale ano. Legislativa to umožňuje. A potvrzuje to zkušenost čtenáře i ČSOB Penzijní společnosti, která mu po jeho naléhání předdůchod schválila. O této možnosti se přitom moc neví.