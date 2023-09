Altán, chata nebo dům? Co a za jakých podmínek je možné postavit na zahradě

V úvodu bychom asi měli vysvětlit rozdíl mezi pojmy pozemek a parcela.

V katastrálním zákoně je pozemek definován jako část zemského povrchu oddělená od sousedních částí určitou přirozenou nebo člověkem vytvořenou hranicí (např. hranicí vlastnickou, stanovenou regulačním plánem, územním rozhodnutím apod.).

Pozemky se evidují v podobě parcel. Parcelou se rozumí pozemek, který je geometricky a polohově určen a zobrazen v katastrální mapě a také označen parcelním číslem. Parcely je možné rozdělit do dvou podkategorií, a to na stavební parcely (tzn. pozemek vedený jako zastavěná plocha a nádvoří) a pozemkové parcely.

Z názvosloví logicky vyplývá, že na stavebním pozemku můžu stavět. Můžu něco postavit i na pozemku vedeném jako zahrada?

Na tomto pozemku bez problému postavíte drobné zahradní stavby, jako je například pergola, skleník, bazén, přístřešek na auto nebo zahradní domek.

Ne všechny stavby ovšem můžete postavit bez souhlasu stavebního úřadu. Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nepotřebujete u staveb s jedním nadzemním podlažím do 25 metrů čtverečních zastavěné plochy a do pěti metrů výšky, které jsou podsklepené nejvýše do hloubky tří metrů.

Jak postupovat v případě, že bych si na zahradě chtěla postavit dům nebo chatu?

Pokud plánujete na zahradě postavit domek nebo chatu pro bydlení či rodinnou rekreaci, bude třeba stavební záměr řešit s místně příslušným stavebním úřadem. Jestliže máte zahradu v místě označeném jako zastavěné nebo zastavitelné území, máte velkou šanci na úspěch.

Je tedy možné i ze zahrady udělat stavební pozemek?

Záleží na platném územního plánu obce či města. Tento dokument upravuje základní koncepci rozvoje a uspořádání daného místa. Určuje například, kde mohou vzniknout nové stavby, jaké plochy mají sloužit pro bydlení, kde budou komerční prostory nebo třeba park. Jestliže z územního plánu zjistíte, že pozemek není zahrnut do zastavitelného území, nemůžete na něm stavět.

Můžete se pokusit o změnu územního plánu, jde ovšem o dlouhý a velmi komplikovaný proces, na jehož konci nemusí dojít k vámi požadované změně. Změnu územního plánu musíte sami iniciovat na obecním či městskému úřadě.

Ani v případě změny zahrady na stavební parcelu ale ještě nemám vyhráno? Co je dále třeba řešit?

V případě, že je možné zahradu změnit na stavební parcelu, prověřte, zda lze napojit budoucí dům na inženýrské sítě. K pozemku je nutné zajistit především přívod elektřiny a pitné vody. Výhodou je, pokud je možné dům napojit i na kanalizaci. Odpadnou vám starosti s instalací vlastní čističky odpadních vod nebo septiku. K pozemku musí vést také přístupová cesta z veřejné komunikace. Cesta musí být způsobilá k bezproblémovému příjezdu vozidel integrovaného záchranného systému.

Než zahradu koupíte

Pokud teprve přemýšlíte o koupi zahrady, na které byste v budoucnu chtěli stavět, nejprve se ujistěte, zda je možný převod na stavební pozemek a zda je pozemek pro stavbu domu vhodný svojí polohou a velikostí. Počítejte i s případnými výdaji na dovedení inženýrských sítí a vybudování příjezdové komunikace. Připravte se také na to, že převod zabere určitý čas a nevyhnete se administrativě.