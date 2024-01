Bratrova půlka domu skončila v exekuci, nový spoluvlastník ho žaluje o 120 tisíc

Dva bratři (říkejme jim třeba Petr a Pavel) zdědili po rodičích rodinný dům v Posázaví. V katastru nemovitostí jsou zapsáni oba, z právního pohledu tedy mají nemovitost v podílovém spoluvlastnictví.

Dohodli se, že domek budou využívat pro víkendové pobyty a postupně jej opravovat, jsou šikovní řemeslníci. Řadu let vše fungovalo k naprosté spokojenosti obou rodin. Pak se mladší Pavel rozvedl, přišel o práci a dostal se do finančních potíží. Když byl další dva roky bez práce a už ani nezvládal platit výživné, rozhodl se odjet si vydělat do Rakouska.