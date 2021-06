KVÍZ: V Česku svítí 60 milionů svítidel. Víte, kam s vysloužilými žárovkami?

Světlo hraje v našich životech důležitou roli, a to i to umělé. Na vysloužilé žárovky či zářivky se vztahuje zpětný odběr a je potřeba je správně odevzdat k recyklaci. Víte, jak na to?