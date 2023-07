Lobby zachránila stavební spoření, říká šéf Partners. Co bude dál?

Jak obecně hodnotíte aktuální ekonomickou situaci v Česku?

Z vývoje ekonomiky vidíme, že nás nečeká žádná hluboká recese. Podle mého názoru projdeme několik kvartálů stagnací či minimálním poklesem hrubého domácího produktu. Neuvidíme žádný významný dopad na pracovní trh. Lidé mají a budou mít práci. Dá se však očekávat, že i za rok 2023 reálné příjmy obyvatelstva klesnou. Tedy že růst mezd nepokryje inflaci, i když v roce 2023 to již bude relativně těsné. Domácnosti se chovají víceméně odpovědně a roste míra spoření, čímž do velké míry klesají poptávkové tlaky na inflaci. I díky tomu vidíme postupný pokles inflace.

Když se na ekonomickou situaci podíváte z pohledu domácností, k jakým závěrům dojdete?

Že nejtěžší období již mají za sebou. Reálné příjmy klesly a stejně tak poklesla reálná výše finančního majetku domácností. Nicméně pokles není zdaleka tak velký, jak to vypadalo před rokem a půl. A především pokles následuje po dlouhých letech rychlého růstu reálných příjmů i majetku. Během covidu a za vlády Andreje Babiše se navíc u domácností nakumulovalo velké množství finanční prostředků. Nyní se čerpalo jen z tohoto.

Petr Borkovec Je jedním ze zakladatelů skupiny Partners a předsedou jejího představenstva.

Vystudoval Provozně-ekonomickou fakultu MZLU, manažersko-ekonomický obor, kde působil do roku 2008 jako odborný asistent.

Ve finanční skupině Partners se věnuje vedení obchodní a pobočkové sítě, vzdělávání a strategickému rozvoji společnosti.

Pod jeho vedením byly spuštěny projekty nové pojišťovny Simplea, Partners investiční společnost, koncept franšíz, VIP poradenských kanceláří či nemovitostní fond Trigea.

Skupina nově chystá i vlastní banku.

Máte tedy za to, že už nyní se situace obrací k lepšímu?

Již nyní v tom obratu jsme. Inflace klesá relativně rychle. Některé kategorie zlevňují. Logistické řetězce již fungují. Cena energií klesá, bude klesat a dopad poklesu se teprve propíše. Práce je hodně. Pracovní trh je bohužel stále přehřátý a produktivita je nedostačující. Z pohledu domácností je tedy výhled pozitivní.

Vysoká inflace proměnila nabídku na trhu s finančními produkty. O které je dnes zájem a proč?

Roste objem investic, ale diametrálně se změnila skladba jednotlivých tříd. Sledujeme odliv z běžných účtů a odliv nebo výrazný pokles přílivu peněz nemovitostních, smíšených a akciových fondů ve prospěch krátkodobých peněžních fondů a dluhopisových fondů. Relativně se daří neživotnímu pojištění, kde se do ceny postupně propisuje inflace a roste průměrné pojistné. I když stále pomalu. A překvapivě se daří životnímu pojištění, kde správně dochází k aktualizaci pojistných částek a pojistného podle aktuálních potřeba a krytí životní úrovně. Velké téma jsou také penze a penzijní produkty.

Na straně druhé ve finančním poradenství citelně schází hypoteční byznys a vše, co je na něj navázáno. Vidíme pokles atraktivity emisí dluhopisů, které nenabízejí dostatečný výnos za svá rizika. Do jisté míry se to týká i nemovitostních fondů a akciových trhů.

Jak hodnotíte změny vlády ve stavebním spoření?

Myslím, že lobby stavebních spořitelen uspěla a zachránila z jejich byznysu, co šlo. Přesto se domnívám, že za deset let už žádné státem dotované stavební spoření existovat nebude. Sám jsem zvědavý, jak se sítě stavebních spořitelen přeorientují na nový stav a novou službu, kterou by měly poskytovat. Mám o tom velké pochybnosti. Posledních deset a více let především pečují o kmeny se stavebním spořením a pravidelně otáčí smlouvy. Nové nastavení podpory stavebního spoření zásadním způsobem sníží atraktivitu tohoto produktu. Očekávám velký odliv lidí z těchto sítí.

Sledujete změny, které přichystala vláda v penzích a doplňkovém penzijním spoření? Pokud ano, jak je hodnotíte?

Pozitivně vnímáme změny u penzijního spoření. Motivace k větším úložkám je při neexistenci druhého pilíře naprostá nutnost. A velmi důležitá je i další možnost správy peněz přes alternativní fondy v rámci penzijního spoření. Tyto fondy jsou velmi dlouhodobé a mají zajímavý potenciál vyššího výnosu a při rozumné volatilitě a riziku. Do jisté míry kontroverzní pravidla obsahuje dlouhodobý investiční produkt, kde hrozí zneužití jako daňově výhodný „průtokáč“ pro menší s. r. o. Celkově je to však krok správným směrem. A pro poradce a klienty to bude zajímavý investiční nástroj přípravy na penze.

Vaše skupina nedávno nabídla kvalifikovaným i drobným investorům nové podílové fondy, jeden z nich využívá i finanční páku. Co si od něj slibujete?

Vzhledem k výši inflace se zvýšila poptávka po produktech, které mají naději na dlouhodobě zajímavý výnos. Proto jsme připravili a spustili nemovitostní fond kvalifikovaných investorů Merity, který se s klienty dělí o developerskou marži, což žádný z fondů nedělá, a cílí na výnos přes 10 procent.

Partners Double Speed rizikový je dalším takovým produktem. Je specifický v tom, že je pro retailovou klientelu a žádný podobný v korunách není. Nicméně je třeba si uvědomit, že v obou případech jde o velmi rizikové, dlouhodobé, a především doplňkové investiční nástroje s malým doporučeným podílem na celkovém finančním majetku klienta. Je to koření investičního portfolia s ambicí dosáhnout vysokého výnosu při podstupování vysokého rizika a volatility. Tedy, do 5 procent investičního portfolia.