Stát lidem důstojnou penzi nedá. Ale musí jim to nahlas říct, míní šéf Partners

„Revize hospodaření a efektivity fungování státu by měl být první a hlavní pilíř, na kterém bych stavěl lepší a méně zadlužené Česko,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz šéf skupiny Partners Petr Borkovec. Vysvětluje v něm i svoji představu důchodové reformy a říká, co by měly udělat české domácnosti se svými penězi hned teď.