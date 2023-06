Na druhý týden u moře zapomeň. Jak zažádat o dovolenou, aby klapla podle vás

Je třeba si uvědomit, že v otázce dovolené mají silnější slovo zaměstnavatelé. Jsou to právě oni, kteří termín dovolené volí nebo povolují ten vámi vybraný. A přestože se to málo ví, mají v krajních případech možnost vás dokonce i z povolené dovolené odvolat zpět do práce – byť pak musí hradit náklady, které vám tímto krokem vznikly.

Situace ve firmách je často rozjitřená, a přestože se liší podnik od podniku, jmenovatele má společné: rostoucí nervozita šéfů a s ní i tlak na výkon a maximální snaha využít léto k přípravám na druhou polovinu roku, která může být opět plná nejistoty. Lidí je málo, kvůli rozkomíhané ekonomice se v řadě podniků šlape na plyn a tam, kde se naopak propouští, často zbývá stejné množství práce na menší skupinu lidí. V mnoha firmách navíc panuje přesvědčení, že delší dovolená je spíše zbytný luxus a její role na regeneraci zaměstnanců se zcela přehlíží.

I kvůli tomu může být diskuze se šéfem o dovolené složitější než v minulosti. Smlouvat se pravděpodobně bude o její délce a pokud jste plánovali vyrazit v červenci s dětmi a v srpnu s partnerkou, mohou vaše sny vzít jednoduše za své.

Čeká vás teprve hlavní vyjednávání o termínu vaší dovolené, nebo nadřízení naznačují, že původní dohody bude potřeba přehodnotit? Jak postupovat, abyste maximálně zvýšili své šance?

1. Zjistěte podmínky dopředu

Bylo ještě loni nebo předloni běžné, že jste mohli čerpat třeba dvacet dní dovolené v kuse a nikdo se nad tím nepozastavil? Letos to může být jinak. Abyste nebyli zklamaní z toho, že se věci mění, zjistěte pro jistotu letošní podmínky dopředu.

A doporučuji nemít přehnaná očekávání. Letošek bude pravděpodobně patřit k rokům, kdy budeme chtě nechtě muset zatnout zuby a přijmout realitu takovou, jaká je. Pokud jsme v posledních letech mimo kancelář „nikomu nechyběli“, letos to může být jinak. Projít si základní pravidla i představy se svým nadřízeným je tedy velice aktuální a vy byste této diskuzi měli jít při jednání o dovolené rozhodně naproti.

2. Prověřte gentlemanské dohody

Prohodili jste si s nadřízeným, který vám dovolenou vždy schvaloval, pár slov v kuchyňce a máte termín schválený zatím jen „per huba“? Letos se vám to může vymstít. Řada firem totiž kvůli tlaku na vyšší efektivitu mění způsob, jakým je dovolená schvalována a může se stát, že vaši žádost kromě přímého nadřízeného musí nově schválit ještě někdo další. Důvěřujte, ale prověřujte, ať se vám nestane, že ve chvíli, kdy hodíte termín definitivně na papír, teprve se dozvíte důvody, proč to vlastně takto nejde.

3. Vysvětlete, že vaše dovolená je pro firmu dobrá investice

Že je dovolená klíčová k vyčištění hlavy, dobití baterek a jako prevence vyhoření by měl vědět každý schopný manažer, v Česku se na tyto aspekty však s oblibou zapomíná. Nebojte se je sami v rámci argumentace zmiňovat. Připravte si výčet úspěchů letošního roku, připomeňte projekty, na kterých jste tvrdě pracovali. A vysvětlete, že odpočinek je klíčový pro to, aby zůstal váš výkon zachován. Ostatně – kdy jindy zvolnit a načerpat síly než v době, kdy se byznysový svět točí přeci jen o trochu pomaleji a v září se může strhnout mela?

Že je lepší mít před podzimem týmy, které se těší na to, až vyhrnou rukávy a budou se prát s čímkoli, co přijde, anebo skupinu kolegů před kolapsem? To musí uznat každý rozumný šéf.

4. Dokažte, že máte věci pod kontrolou

Tou nejsilnější kartou při vyjednávání o dovolené je dokázat nadřízeným, že máte své úkoly a cíle pevně v rukou a dovolená je nijak neohrozí. Občas se divím, kolik lidí považuje za standard seknout se vším ve chvíli, kdy jim dovolená začíná a ztratit se jako pára nad hrncem.

Kolegiální a nikterak pracné je přitom sepsat přehledně úkoly, které je třeba splnit v době vaší nepřítomnosti, vypíchnout případné komplikace, připojit důležité kontakty a odkazy na dokumenty a ty nasdílet nadřízeným i zastupujícím kolegům. S takto zodpovědným přístupem se pak pár dnů navíc povoluje výrazně jednodušeji. Pokud vaše společnost používá systém pro správu úkolů, naplánujte ho až po okraj.

5. Nepotopte kolegu

S takzvaným „handoverem“ nebo hezky česky „předávkou“ souvisí i další klíčové pravidlo: Práci, kterou na dovolené neuděláte vy, bude muset udělat někdo jiný. Většinou kolega, který má vlastních úkolů nad hlavu. Veďte to v patrnosti a maximálně pomozte tomu, aby předání úkolů uvnitř týmu dopadlo bez zbytečných nevraživostí. Zkuste se vcítit do vlastního nadřízeného, který bude muset vyargumentovat, proč vy můžete odjet na dovolenou ve chvíli, kdy nemáte vlastní práci hotovou.

Že jste ty největší pecky za cenu probdělých nocí odbavili ještě před odjezdem, kolegy samozřejmě neobměkčí a i ten největší kamarád se bude tvářit na přebíranou práci kysele. Tak mu to co nejvíc zjednodušte.

6. Vyjasněte si, jak budete dostupní

Velice důležité je otevřít také otázku vaší dostupnosti. A s rostoucím tlakem na šéfy je tato věc ještě klíčovější, než jindy. Máte plné právo vypnout si telefon a pracovní problémy nechat na těch, kteří vás zastupují. Na druhou stranu: jistota, že v případě nenadálé situace pomůžete na dálku, byť často jen symbolicky, s řešením problému, může být tím jazýčkem na vahách, proč vám nakonec odkývají i o týden delší volno, než jaká byla původní dohoda.

7. Co když jiný může a já ne?

Věděli jste, že rozdílné podmínky při schvalování dovolených považují Češi za věc, která je provokuje podobně, jako když jejich méně schopný kolega bere stejné peníze? A letos by podobná řevnivost mohla být ještě silnější.

Vzhledem k tomu, že ne každému mohly firmy zvýšit mzdu, snaží se to dohnat alespoň řadou benefitů. Může se tak stát, že kolegové z oddělení, která dlouhodobě trápí nedostatek kvalitních pracovníků, dostali bonusové týdny navíc, zatímco vy se máte spokojit s tím, co vám náleží ze zákona.

Jakkoli se vám to může zdát nespravedlivé, rozhodně by se nemělo jednat o argument, o který byste se měli při jednání o dovolené opírat. Tedy minimálně ne v rovině „když může on, já musím také“. Podobnou diskusi je vhodné přenechat spíše na dobu, kdy se obecně řeší nastavení vašich benefitů.

8. Jděte naproti hybridnímu módu

Pokud vám nevyšla tak dlouhá dovolená, jak byste si představovali, nezoufejte. Léto i tak můžete klidně strávit na chalupě s rodinou. Stále více firem totiž zvažuje, že by v letošních letních měsících vyzkoušeli takzvaný hybridní pracovní mód – tedy kombinaci home office a dnů strávených v práci.

V praxi to může znamenat, že v kanceláři budete povinně jen dva dny v týdnu (a v létě třeba jen dva týdny za 14 dnů) a zbytek času můžete pracovat z míst, která vám jsou nejmilejší.

Takzvaný hybridní mód se velice rychle stal preferovaným způsobem spolupráce.

Není tedy od věci zkusit přijít s vlastním návrhem na práci z chalupy. S trochou štěstí se u potomků dokážete s partnerem prostřídat a plně si užít letní atmosféru jinak než za pracovním stolem. Zapomínat však nesmíte na důležitou věc. Práce z domova není z podstaty dovolená a je potřeba si to opakovat. Stojí vždy na vysoké míře sebedisciplíny, organizačním talentu a pochopitelně vzájemné důvěry s nadřízenými. A tu máte jen jednu.