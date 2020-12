Jak nejlépe na stavební spoření: Osm podpor není UFO

Poradci často doporučují uzavřít si stavební spoření koncem kalendářního roku. Má to kouzlo v tom, že můžete třeba poslední den roku vložit na účet 20 000 korun a vznikne vám nárok na státní podporu ve výši 2 000 korun i zpětně za celý rok 2020. Kdo chce získat peníze, musí myslet na několik pravidel a nenechávat případné založení nové smlouvy na konec prosince.

Státní podpora jednou za rok

Hlavně je třeba ohlídat skutečnost, že se podpora vyplácí jen jednou za rok. Kdo neměl stavební spoření ještě nikdy, nebo mu skončilo už před lety, ten může výše uvedený postup směle aplikovat. Pokud však uzavíráte takzvanou navazující smlouvu, nárok na státní podporu jste nejspíš uplatňovali na původní stavební spoření. Jestli jste na staré smlouvě v roce 2020 naspořili oněch 20 000 korun, bude podpora připsána k ní. Jestli jste na ni poslali méně, můžete na novou smlouvu uložit to, co do dvaceti tisíc chybí, a státní podpora se bude počítat jako 10 % z této částky.

A jak je to s těmi osmi podporami? Je to oblíbené lákadlo prodejců stavebního spoření. Budete šetřit jen šest povinných let, ale podpor získáte osm. Na začátku spoření je třeba 20 000 vložit v prosinci a na konci spoření 20 000 v lednu. Z výše uvedeného však plyne, že toto finanční kouzlo funguje jen pro ty, kdo předtím stavební spoření neměli a ani po jeho vypovězení další smlouvu neplánují.

Poplatky nejsou vklad

Dvacet tisíc jste složili, a přesto vám nepřišla plná státní podpora? Je to kvůli poplatkům. Z těch se totiž státní podpora nepočítá.

Poplatek za uzavření smlouvy bývá jedno procento ze sjednané cílové částky a koncem roku ho mnohé spořitelny do určité míry tradičně odpouštějí. I to je důvod, proč lidé zakládání nových smluv nechávají právě na konec roku – ušetřit 1 500 až 2 000 za sjednání smlouvy se vyplatí.

Poplatky za vedení smlouvy spořitelny strhávají buď ročně, nebo čtvrtletně. Čtvrtletní účtování je pro klienty výhodnější – při prosincovém vkladu si pojišťovna strhne jen část z obvyklých 400 korun účtovaných za rok.

Spoření versus úvěr

„Mně se nové stavebko nevyplatí, neměl bych nárok na podporu, protože ještě splácím úvěr, který jsem si vzal před třemi lety,“ myslel si další známý. Mýlil se – podpora se počítá ke smlouvám ve fázi spoření. Pokud čerpáte řádný úvěr, můžete mít klidně další smlouvu, na které budete nárokovat státní podporu.