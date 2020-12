Získejte ze svého penzijka maximum, konec roku je ideální čas

Spoření na důchod v penzijních fondech je spolu se stavebním spořením státem podporovaný produkt. Příspěvek státu u penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření začíná při měsíčním vkladu 300 korun, za který dostane majitel smlouvy 90 korun. S každým navýšením o 100 korun se státní podpora navyšuje o dalších 20 korun, a to do maximálního příspěvku ve výši 230 korun měsíčně, což odpovídá vkladu 1 000 Kč za měsíc. Příspěvek státu se v penzijním spoření připisuje vždy jednou za tři měsíce.

„Účastníci v penzijních fondech, kteří z nějakého důvodu neposlali v posledním čtvrtletí roku 2020 příspěvky do penzijního spoření a mají volné finanční prostředky, mají šanci je do fondu ještě doposlat a získat státní podporu ve výši až 690 korun,“ připomíná finanční poradce skupiny Partners Vladimír Weiss.

Upozorňuje, že o mimořádném vkladu musí účastník smlouvy svou penzijní společnost vždy předem informovat.

Penzijní spoření není jen o státním příspěvku

Příspěvek od státu není jediný benefit, který penzijní spoření jeho účastníkům přináší. Výhodou je i to, že snižuje daňový základ v ročním zúčtování daní u zaměstnanců a v daňovém přiznání u živnostníků.

„Na rozdíl od státního příspěvku se daňový odpočet sčítá za celý kalendářní rok, účastníci si tak mohou do fondu doposlat v posledním měsíci roku pro maximální daňovou úsporu částku, která činí v součtu za celý rok 36 tisíc korun,“ vysvětluje finanční poradce s tím, že základ pro výpočet daně si sníží o uznatelných 24 tisíc korun a získají 3 600 korun na dani zpět.

Daňový základ se snižuje až od částky, která převyšuje 12 tisíc korun za rok. A má stanovenou i horní hranici ve výši 24 tisíc korun ročně. To odpovídá měsíčnímu vkladu ve výši tří tisíc korun a představuje zmiňovanou čistou úsporu na dani 3 600 korun za rok.

V této souvislosti stojí za upozornění, že pro uplatnění odpočtu musí mít střadatel nějaký příjem, jinak řečeno daňový základ. V opačném případě si totiž nemá uznatelné vklady z čeho snižovat.

Každoroční kontrola smluv penzijního spoření

Konec roku je ideální doba k zamyšlení se o přínosu penzijních fondů, respektive jejich zhodnocení investovaných peněz. V případě transformovaných fondů to znamená zjistit, zda vynesly alespoň jedno procento a něco málo více, anebo vůbec ne. Toto odpadá u účastnických fondů doplňkového penzijního spoření, které nabízejí i investiční strategie v závislosti na termínu odchodu do důchodu. Rozdíly ve výkonnosti účastnických fondů od transformovaných fondů jsou rozhodně nezanedbatelné.

„Rok 2019 byl z pohledu výkonnosti účastnických fondů vcelku výjimečný. Obzvláště v případě fondů s dynamičtější investiční strategií. Náš dynamický účastnický fond zhodnotil o 16,42 procenta, vyvážený o 10,08 procenta,“ říká předseda představenstva a výkonný ředitel KB Penzijní společnosti Pavel Racocha.

Dobře si vedla ale většina účastnických fondů tuzemských penzijních společností. Nejvyšší výnosy u dynamických účastnických fondů dosahovaly až dvaceti procent. Je zřejmé, že letošek bude slabší, některé z fondů mohou skončit i v záporných výsledcích. I tak ale jsou tyto fondy stále z hlediska zhodnocení výhodnější než transformované fondy, které neporáží inflaci, která na dlouhém časovém investičním horizontu, což je penzijní spoření, významně znehodnocuje i státní podporu.

Ukažme si to na příkladu třeba nejmenšího tuzemského penzijního účastnického fondu Conseq. Ten lidem od doby jeho vzniku v roce 2013 zhodnotil vložené prostředky za sedm let o 63 procent. To znamená výnos 6,5 procenta p.a.

Přejít či nepřejít do DPS

„Přechod z transformovaného do účastnického vyváženého nebo dynamického penzijního fondu se vyplatí většinou investorům, kteří mají zhruba sedm a více let do starobního důchodu,“ říká Vladimír Weiss. Přechod v rámci jedné penzijní společnosti netrvá déle než dva měsíce a administrativně ho vyřídí sama společnost nebo pomůže finanční poradce.

Podle odborníků problémem na trhu penzijních fondů je skutečnost, že penzijní společnosti ke změně typu fondu v drtivé většině nemotivují. Důvody spočívají v regulovaných poplatcích a zároveň i v tom, že správa starých transformovaných fondů je z hlediska samotných penzijních společností méně nákladná.

Revize finančních produktů na konci roku

Součástí revize privátních financí na konci roku by měla být i komplexní kontrola všech sjednaných a užívaných finančních produktů. Například u hypotečních smluv zkontrolovat konec fixační doby, porovnat sjednanou úrokovou sazbu s aktuální na trhu. Tuzemské hypoteční banky nabízejí rezervaci úrokové sazby na dva i tři roky dopředu. Konec roku je také vhodnou příležitostí podívat se na výpisy z běžného bankovního účtu a na stržené bankovní poplatky, jestli nejsou zbytečně vysoké.