K uzavření stavebního spoření je nejvhodnější čas. Zmapovali jsme nabídku

Obliba stavebního spoření roste. Svědčí o tom počet uzavíraných smluv, který přesahuje půl milionu ročně. „Důvodem je mix mnohočetných účelů a výhod, které stavební spoření nabízí. Někdo si chce uspořit, aby získal hypotéku. Někdo spoří proto, aby si ve stavební spořitelně půjčil na rekonstrukci. A někdo spoří prostě do rezervy, protože úspory se hodí,“ říká tajemník Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS) Jiří Šedivý.

Roste i zájem o dětské stavebko. Rodiče vnímají stavební spoření jako nejvhodnější produkt pro děti s garancí výnosů. „Ze zpětné vazby od klientů mimo jiné vyplývá, že stavební spoření je vnímáno jako bezpečný produkt pro uložení financí, a to i z důvodu pojištění vkladů ze zákona. Zároveň oceňují s tím spojenou nabídku úvěru, která dětem po dovršení dospělosti umožní realizovat jejich přání související s bydlením,“ míní Jiří Neumann ze Stavební spořitelny České spořitelny.

Letošní rok je a bude poznamenán covidovou krizí, dosavadní předběžné výsledky podle AČSS ale naznačují, že dopad do stavebního spoření nebude dramatický. Z nedávného výzkumu NMS Market Research pro Raiffeisen stavební spořitelnu vyplynulo, že lidé pociťují určitou nejistotu s ohledem na finance v budoucnu a chtějí ji řešit větším důrazem na spoření. Až 22 procent Čechů uvedlo, že v budoucnu hodlají více spořit.

„Lidé přistupují ke spoření a vytváření rezerv určitě mnohem uvážlivěji, spořit ale chtějí i navzdory svým ekonomickým problémům. A náramně se daří úvěrům, očekáváme meziroční růst jejich objemu o zhruba třetinu. Lidé zkrátka chtějí bydlet stále lépe,“ dodává Jiří Šedivý.

„Letos se více než kdy jindy ukazuje síla a stabilita stavebka. To je do velké míry uzavřený produkt, který je odolný vůči různým externím vlivům. A to se potvrzuje i v tomto zvláštním roce. Lidé si to uvědomují, proto roste i zájem o uzavírání nových smluv,“ souhlasí mluvčí Českomoravské stavební spořitelny Tomáš Kofroň.

Peníze pošlete včas

Státní podpora se připisuje vždy na jaře následujícího roku, peníze je ale potřeba poslat tak, aby do 31. 12. 24:00 dorazily na váš účet ve stavební spořitelně. Od toho se odvíjí potřebný předstih pro převod prostředků. Záleží na tom, zda budete částku převádět v rámci jedné banky, mezibankovním stykem, poštovní složenkou nebo ji chcete složit v hotovosti na pokladně.

Pro zisk maximální státní podpory (2 000 korun) musíte mít na účtu za daný rok vloženo 20 tisíc korun. Je ale třeba počítat i s poplatky za vedení účtu.

„Já doporučuji neprovádět žádné detailní výpočty s přesností na desetikoruny, ale raději poslat o pár stovek víc. Tak jako tak se budou vklady úročit, i když třeba pro nárok na státní podporu na ně ‚přijde řada‘ až napřesrok,“ radí Jiří Šedivý.

Pokud vklady nedorazí včas, bude se státní podpora počítat z toho, co dorazit stačilo. Zpravidla připsané úroky za kalendářní rok a případně přebytek z loňska. Tedy přijdete pouze o tu část zálohy státní podpory, kterou v daném roce nevyčerpáte.

Ale je také dobré vědět, pokud jste se ve smlouvě zavázali k pravidelnému spoření, zda závazek dodržíte, i když jste peníze neposlali včas. Také můžete mít na pravidelné vklady navázán nějaký úrokový bonus a podobně. Nejste-li si svou konkrétní situací jisti, zeptejte se svého poradce nebo přímo ve stavební spořitelně.

Akční nabídka stavebních spořitelen

Českomoravská stavební spořitelna

Do konce listopadu lze získat stavební spoření se slevou na vstupním poplatku ve výši 1 500 korun, akce platí pro klienty ve věku 18 až 50 let.

Za kombinaci stavebního spoření s dalšími produkty skupiny ČSOB (běžný účet, penzijní připojištění) můžete získat prémii až 4 500 korun v závislosti na počtu uzavřených produktů. Tato prémie je připsána na účet stavebního spoření, případně na tyto doplňkové produkty.

Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka)

Aktuální akce Buřinka v současné době nemá, podle vyjádření jejich zástupců se v druhé polovině letošního roku soustředila na zjednodušení procesu sjednávání stavebního spoření a zpřístupnění možnosti rychlého sjednání v internetovém bankovnictví George.

Trvale u nových smluv o stavebním spoření nabízí možnost kdykoliv předčasně ukončit smlouvu s rychlou výplatou zdarma do dvou pracovních dnů a to bezplatně.

MONETA stavební spořitelna (dříve Wüstenrot)



Odpuštění vstupních poplatků při zřízení stavebního spoření je stálou akcí.

Modrá pyramida stavební spořitelna



Do 18. 12. 2020 mají noví klienti možnost si na poradenském centru nebo online uzavřít stavební spoření v akci Prémie 2 000 korun. Ta v sobě kombinuje finanční prémii ve výši poplatku za sjednání stavebního spoření (až do výše 2 000 korun) a úrokový bonus +0,5 % p.a. Díky tomu získáte stavební spoření až do výše cílové částky 200 000 korum zdarma s celkovým úročením vkladů jedno procento.

Ve stálé nabídce je spořící akce se stejným zhodnocením pro děti a mladé do 26 let věku, kteří mají možnost založení stavebního spoření s cílovou částkou až 150 000 korun zdarma. Navíc mladí od 18 do 26 let získají věrnostní slevovou kartu Sphere young, která poskytuje slevy u více než 10 000 obchodníků ve výši 5 až 30 procent.

Spořící akce Pohoda je pro klienty nad 55 let, kteří si mohou stavební spoření sjednat také s úrokovým bonusem +0,5% a cílovou částkou zdarma až do výše 200 000 korun.

Raiffeisen stavební spořitelna

Od pondělí 23. listopadu nabízí sjednání smlouvy o stavebním spoření do cílové částky 200 000 korun bez poplatku. Znamená to, že ušetříte 2 000 korun za poplatek za sjednání smlouvy. V rámci balíčku s běžným účtem od Raiffeisenbank můžete dosáhnout i na další výhody.