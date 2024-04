Plavba za všechny peníze. Kapitán výletní lodi nechal na ostrově osm turistů

Výletní loď Norwegian Dawn vyplula 20. března z Kapského Města, aby podél pobřeží Afriky absolvovala plavbu do španělské Barcelony. Na jedné ze svých plánovaných zastávek zakotvila poblíž Svatého Tomáše a Princova ostrova ležícího asi 250 km od pobřeží Gabonu.

Protože si ho chtělo prohlédnout osm pasažérů, vyrazili tam na alternativní výlet. Skupina lidí, mezi nimiž byl i vozíčkář, muž s cukrovkou anebo těhotná žena, však zůstala na ostrově bez pomoci. Když se totiž vraceli na loď se zpožděním, kapitán je zpět na palubu nevzal. Informaci přinesl deník The Guardian.

A group of cruise ship passengers have been left stranded after they missed the all-aboard time during a stop off the coast of Africa.



