O největší výletní loď světa je zájem. Navzdory posměškům jsou lístky pryč

Za výletní lodí stojí společnost Royal Caribbean. Její šéf před pár dny uvedl, že vstupenky na toto plavidlo jsou nejprodávanější produktem v jeho podnikatelském životě. Před pár týdny Icon of the Seas absolvovala i první námořní zkoušky. Informoval o tom britský list Daily Mail.

První část námořních zkoušek dokončila loď už 22. června. Během čtyř dnů urazila stovky mil a otestovala se funkčnost motorů, brzdových systémů, řízení, úrovně vibrací či hluku. Další část námořních zkoušek je naplánována na konec letošního roku.

Na stavbě lodi pracovalo až 2 600 dělníků. Je dlouhá 365 metrů, váží 250 800 tun a pohánět ji bude zkapalněný zemní plyn. Výletní loď by měla pojmout více než 5 600 cestujících a 2 350 členů posádky.

Cestující budou mít možnost vyzkoušet i obrovský vodní park. Počítá se šesti tobogány, sedmi bazény a s devíti vířivkami. Zájemci si mohou vybírat také z 28 typů ubytování, z 20 restaurací nebo 15 barů. Oslovit by mohl i minigolf nebo horolezecká stěna.

Po oficiálním představení výletního plavidla se ale začaly na sociálních sítích objevovat rozporuplné reakce. Někteří vyjádřili zděšení a plavidlo označili za „monstrózní“. „Pokud jde o představy pekla, tohle je ta nejpekelnější,“ napsal jeden člověk na Twitteru v reakci na snímek lodi.

„Je mi líto, ale tohle je noční můra,“ uvedl další. „Největší monstrózní výletní loď na světě, Icon of the Seas. Maximální kapacita 7 600 lidí, 20 palub, pětkrát větší než Titanic. To vůbec nevypadá pohodově,“ napsal jiný uživatel. Někteří vizualizace lodi přirovnali k filmům ze studia Pixar.

Mnozí také odkázali na zaoceánský parník Titanic, který je od svého ztroskotání v roce 1912 na dně Atlantského oceánu v hloubce kolem 3 800 metrů.

„Netflix si zajistil práva na Titanic 2: Icon of the Seas,“ napsal jeden uživatel. „Myslím, že jsem ten film už viděl a Jackovi se nelíbil konec,“ poznamenal další s odkazem na kultovní film z roku 1997.

Ještě před pár měsíci byla největší výletní lodí na světě o tři metry kratší Wonder of the Seas (Zázrak moří). I za provozováním tohoto plavidla mimo jiné stojí společnost Royal Caribbean.