Na Zemi se vrátilo první víno z vesmíru. Za 14 měsíců zestárlo o 3 roky

Lahve, které byly ve vesmíru vystaveny nulové gravitaci, stojí okolo 5 tisíc dolarů za kus. Podle degustátorů je ale zřejmé, že pobyt ve vesmíru změnil vlastnosti, které toto víno tradičně má. Jako jednu z nejpatrnějších uvádí změnu barvy. Zatímco před vysláním na Mezinárodní vesmírnou stanici bylo víno sytě červené, nyní má barvu spíše cihlovou.



První ochutnávači také udávají, že víno chutná po růžových lístcích a má lehce kouřový nádech. Co je ovšem nejvíce pozoruhodné, je to, že během 14 měsíců mimo Zemi víno zestárlo tak, jako za tři roky skladování na Zemi.

Víno bylo do vesmíru vysláno v rámci mise, během které se vědci snaží nalézt způsoby, jak chránit rostliny na Zemi a udělat je odolnější, především vůči nastávající klimatické změně. „Vystavení jakéhokoliv vína, buňky i rostliny prostředí, ve kterém neexistuje gravitace, je obrovská zátěž,” vysvětluje ředitel Space Cargo Unlimited Nicolas Gaume.



Vystavování rostlin a různých potravinových výrobků netradičním podmínkám by tak mohlo vést k lepšímu porozumění jejich fungování a procesům, jako je u vína například tvorba bublinek či fermentace.

Lahve byly do vesmíru vyslány v roce 2019 společností Space Cargo Unlimited ve spolupráci s vinařským institutem v Bordeaux na palubě SpaceX Dragon. Cílem tohoto pokusu bylo především zjistit, jak nulová gravitace a vesmírná radiace zapůsobí na proces zrání. Doufalo se také, že by mohlo dojít k objevení nových chutí.

Vína na Zemi i ve vesmíru byla uzavřená ve speciálních kontejnerech, které udržovaly stálou teplotu 17,7 stupně Celsia. Ochutnávalo ho zatím dvanáct odborníků, kteří dostali vzorek ze 12 lahví, které byly vyslány do vesmíru a také z 12 lahví vína stejného typu, které zůstaly na Zemi. „Je to ohromná událost, úplně mi to vehnalo slzy do očí,” uvedl podle Daily Mail ředitel Gaume, který otevíral první víno.



Ačkoliv ale víno pobývalo 14 měsíců na Mezinárodní vesmírné stanici společně s kosmonauty, nikdo ho přímo ve vesmíru ochutnat nemohl. Podle pravidel NASA je totiž celé posádce během pobytu ve vesmíru přísně zakázáno konzumovat alkohol.