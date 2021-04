Francouzští someliéři mají strach o živobytí. Kvůli ztrátě chuti po covidu

Rozeznávání jemných chuťových tónů ve víně je pro Sophie Pallasovou mnohem těžší od doby, co překonala covid-19. Podobně jako mnozí jiní totiž během onemocnění ztratila chuť a čich, popisuje zkušenost francouzské someliérky reportáž agentury Reuters.

Její příběh poukazuje na rizika, která pandemie vnáší nejenom do multimiliardového byznysu s francouzským vínem. Tato „noční můra” děsí ve Francii kromě someliérů i šéfkuchaře, parfuméry či výrobce čokolády.

„Bylo to jako být v černé díře. Děsivý pocit, úplná ztráta orientace,” říká Pallasová. Víno v ní totiž přestalo vyvolávat jakékoli pocity a emoce. „Jediné, co jsem dokázala rozeznat, byla přítomnost alkoholu a kyselost,” vysvětluje profesionální someliérka. Od svého vyléčení proto intenzivně trénuje své čichové buňky.

Podle svých slov každé ráno v rámci tréninku přijde do kuchyně a intenzivně vdechuje vůně všeho, co jí přijde pod ruku, ať už je to různé koření, vanilkové lusky či kávová zrna. „Zatímco dominantní příchutě vína už nyní dokážu identifikovat bez problémů, s rozeznáváním jemných rozdílů mezi odrůdami stále zápasím,“ říká Francouzka.

Francouzští vinaři o problému vědí. Odborníci, jako je Pallasová, jsou totiž nedílnou součástí vinařské produkce, ať už jde o destilaci, míchání či plnění láhví. Průzkum mezi 2 600 profesionály z oboru, který provedl francouzský svaz enologů (odborníků na víno, pozn. red.), ukázal, že více než třetina těch, kteří prodělali covid, má nyní problém ve své práci pokračovat.

Svaz proto v březnu vyzval k prioritnímu naočkování profesních skupin, které zastupuje. Podle jeho šéfa Didiera Fagese se zástupci svazu obrátili přímo na francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a premiéra Jeana Castexe.