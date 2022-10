Britové řeší, jak při blackoutu ochránit datová centra. Spoléhají na diesely

Podle dostupných údajů je ve Velké Británii zhruba 400 až 600 komerčních datových center, které stojí za necelými třemi procenty poptávky po elektřině v zemi. Provozovatelé těchto center sice mají často vlastní záložní zdroje, ty ale mohou většinou vydržet jen po dobu 72 hodin.

Britští státní úředníci v minulých týdnech s provozovateli těchto center uspořádali sérii několika jednání. Z nich vzešla řada možných řešení, které je nutné nyní zapracovat do konečné podoby, píše agentura Bloomberg.

Komerční datová centra nejsou ve Velké Británii součástí takzvané kritické národní infrastruktury. Momentální debaty se ale vedou i nad tím, jestli je do této sféry přeci jen nezařadit. Jde totiž o důležité budovy, ve které se nachází klíčové počítačové servery i další informační technologie. Datová centra se tak snaží zajistit jejich nepřetržitý provoz i bezpečnost.

I proto některé firmy požádaly Agenturu pro životní prostředí, aby zmírnila pravidla pro nouzové spuštění velkých dieselových generátorů. Centra chtějí, aby tyto alternativní zdroje energie mohly spustit už 15 minut před očekávaným výpadkem, a to kvůli bezpečnosti. Datová centra ve Spojeném království provozuje třeba společnosti Amazon nebo Microsoft, které pracují i s velmi citlivými daty.

„Naši členové přijali nezbytná opatření a doplnili své rezervy. Stále ale potřebujeme, aby tomu svými kroky pomohla i britská vláda, a to v případě dlouhodobých výpadků,“ řekl pro Bloomberg Matthew Evans, který je ředitelem technologické průmyslové skupiny techUK.

Britské vládní orgány před pár dny varovaly, že domácnosti mohou během letošní zimy bojovat s plánovanými výpadky elektrické energie. K těm může docházet v situaci, kdy Spojené království nebude mít dostatek plynu pro výrobu elektrické energie. Záležet ale bude také na dovozu elektřiny ze států EU i na počasí a venkovních teplotách.

Pokud by k výpadkům elektřiny v britských domácnostech opravdu docházelo, byli by o tom tamější spotřebitelé předem informováni. Plánované odstávky elektřiny by nejspíš probíhaly ve tříhodinových blocích, a to mimo jiné i proto, aby se Velké Británii povedlo snížit celkovou spotřebu energií během zimy alespoň o pět procent.