Útok na plyn a ropu je těžký. Snáz a silněji ochromí hackeři Česko blackoutem

„Energetická kritická infrastruktura se může stát a stává se terčem

sabotážních útoků v Evropské unii,“ potvrzuje Lukáš Tichý, odborník na energetickou bezpečnost z Ústavu mezinárodních vztahů v Praze. „Možným cílem teroristického útoku na energetický sektor v České republice mohou být zejména infrastruktura a objekty na povrchu země,“ míní Tichý.

A co je pro Česko největší hrozbou? Podle bezpečnostního experta Miroslava Mareše z Masarykovy univerzity je to dlouhodobý blackout, který je také v porovnání s přerušením dodávek plynu či ropy nejsnáze proveditelný, ovšem i tak by vyžadoval velkou přípravu. „Záleží na typu, intenzitě a množství útoků. Poškodit elektrické vedení je jednoduché, ale muselo by dojít k hromadným útokům na mnoha místech,“ uvádí.