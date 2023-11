USA zaspaly ve výzkumu. Kalifornie obnoví sdílení údajů o kupcích zbraní

Od roku 1989 poskytovalo kalifornské ministerstvo spravedlnosti výzkumným pracovníkům Kalifornské univerzity v Davisu a dalším institucím údaje, které mohli použít k analýze rizikových faktorů trestné činnosti páchané střelnou zbraní ve Spojených státech. V roce 2016 nařídil státní zástupce Kalifornské univerzitě, aby za tímto účelem zřídila a spravovala specializované výzkumné centrum. Požadoval, aby mu ministerstvo spravedlnosti poskytovalo veškeré potřebné údaje. Informaci přinesl deník The Guardian.

Následující rok však tehdejší kalifornský generální prokurátor Xavier Becerra přestal údaje odborníkům poskytovat, v roce 2021 oznámil potenciální změnu pravidel. Ta omezila přeposílané údaje do té míry, že z nich byly vyloučeny informace umožňující identifikovat držitele zbraní.

Brzy poté kalifornský guvernér Gavin Newsom podepsal zákon, podle něhož musí státní ministerstvo spravedlnosti poskytnout identifikační údaje více než 4 milionů držitelů zbraní v Kalifornii kvalifikovaným výzkumným institucím na jejich žádost. Podle něj mohou výzkumní pracovníci tyto informace využívat a zveřejňovat svá zjištění, nesmí však zveřejnit žádné identifikační údaje držitelů zbraní.

Zákon se brzy setkal s žalobami ze strany jak držitelů zbraní, tak i právních center. Odpůrci svorně tvrdili, že zveřejňování těchto informací porušuje právo na soukromí. Soudkyně vrchního soudu okresu San Diego Katherine Bacalová tak v říjnu 2022 rozhodla o dočasném zablokování tohoto zákona.

Dne 17. listopadu 2022 tříčlenný senát kalifornského odvolacího soudu konstatoval, že soud nižší instance před blokací zákona nezohlednil ve své analýze vyšší zájem státu na studiu a prevenci násilí páchaného střelnými zbraněmi.

Chyběly peníze

Rozhodnutí přichází v době, kdy odborníci zabývající se násilím páchaným střelnými zbraněmi v USA ztratili ve výzkumu násilí páchaného střelnými zbraněmi mnoho času. V letech 1996–2018 nemohlo americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí, které kdysi financovalo výzkum násilí páchaného střelnými zbraněmi, financovat výzkum násilí páchaného střelnými zbraněmi kvůli rozpočtovému ustanovení z roku 1996 známému jako Dickeyho dodatek. Ten znemožňoval použít jakékoli jeho prostředky na výzkum, který by mohl podpořit kontrolu zbraní.

Během následujících dvou desetiletí se federální výdaje na výzkum násilí páchaného střelnými zbraněmi snížily o 96procent, přičemž počet publikací o tomto druhu násilí klesl o 64 procent, jak uvádí studie z roku 2017 v časopise Journal of the American Medical Association.

Vědci nyní tvrdí, že v důsledku nedávného snížení federálních investic je výzkum násilí páchaného střelnými zbraněmi na státní úrovni o to důležitější. „Nejnovější rozhodnutí soudu je důležitým vítězstvím pro vědu,“ uvedl v pondělním prohlášení Garen Wintemute, který na Kalifornské univerzitě v Davisu výzkum vede. „Již více než třicet let využívají naši odborníci tato data k práci, kterou jednoduše nebylo možné provádět jinde. Jsme rádi, že se k ní můžeme konečně vrátit,“ uzavřel podle The Guardianu.