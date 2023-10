Lidé prchali za lavice i do stroje na kuželky, poklidné Maine střelba šokovala

Střelba vypukla ve středu po 19. hodině místního času v bowlingové herně Sparetime Recreation. „Právě jsem vešel dovnitř a obouval jsem si boty na bowling, když to začalo. Dalších několik hodin jsem strávil bosý,“ řekl agentuře AP svědek události, jenž se představil jako Brandon.

„Byl to prostě normální večerní bowling a on zničehonic vešel dovnitř. Ozvalo se hlasité bouchnutí, v první chvíli jsem si myslel, že praskl balónek, protože jsem seděl zády ke dveřím. Jakmile jsem se ale otočil, uviděl jsem muže se zbraní v ruce,“ pokračoval Brandon.

Ten v nastalé panice zamířil po bowlingové dráze směrem ke kuželkám. „Skočil jsem do prostoru s kuželkami a schoval jsem se do stroje, který je rovná. Byl jsem tam tak deset minut, než přijeli policisté,“ uvedl Brandon s tím, že do jejich příjezdu útočník nejméně desetkrát vypálil. Podle policie byl pachatel ozbrojen puškou AR-15.

V herně byla ve středu večer také Riley Dumontová se svou rodinou. Jakmile útočník začal střílet, lidé se podle ní zoufale schovávali za lavicemi a stoly. „Ležela jsem na své dceři, abych ji ochránila, a na mně ležela moje matka,“ řekla stanici ABC. „Měla jsem dojem, že to trvá věčnost,“ dodala.

Desetiletou Zoe Levesqueovou zasáhla do nohy kulka. „Proč to lidé dělají? Bála jsem se, jestli přežiju, jestli se odtamtud dostanu,“ vylíčila dívka.

„Naše srdce jsou zdrcená“

Šerif okresu uvedl, že pachatel v herně zastřelil osm lidí. Před příjezdem strážníků se přesunul do baru Schemengees vzdáleného deset minut jízdy a pokračoval v zabíjení. Jedním z hostů podniku byl třiadvacetiletý Justin Karcher. Střelec mladíka po vstupu do baru čtyřikrát zasáhl.

„Můj syn podstoupil náročnou operaci a nyní je připojen na umělou plicní ventilaci. Ještě není z nejhoršího venku, lékaři už ho několikrát oživovali,“ řekla listu The Washington Post mladíkova matka Jessica Karcherová.

Středeční střelba nebyla pro její rodinu první. Justin v roce 2019 přihlížel tomu, jak muž na parkovišti u Walmartu smrtelně postřelil jeho otce. „Zemřel tehdy přímo před jeho očima. Třeští mi hlava, pořád se ptám v nemocnici na nové informace, ale žádné nemají,“ dodala Karcherová.

„Naše srdce jsou zdrcená. Ve zlomku sekundy se mnoha lidem bezdůvodně obrátil život vzhůru nohama. Truchlíme nad ztrátou skvělých lidí,“ objevilo se v hodinách po útoku na facebookové stránce baru.

Místní mají volat na speciální linky

Guvernérka státu Maine Janet Millsová ve čtvrtek uvedla, že střelba si vyžádala celkem osmnáct obětí a třináct zraněných.

Card je podle policie zřejmě ozbrojený a nebezpečný. Jde o armádou vyškoleného instruktora v zacházení se zbraněmi, který měl v poslední době duševní potíže. Po Cardovi pátrají stovky policistů, úřady uzavřely řadu veřejných budov i škol a vyzývají lidi ke bdělosti a opatrnosti.

Místní se mají ozvat na speciální telefonické linky, pokud budou mít pocit, že podezřelého spatřili.

Guvernérka o případu už dvakrát mluvila s prezidentem Joem Bidenem. Federální úřady podle Millsové slíbily Maine „plnou podporu“. Policii v Lewistonu podporují „taktické týmy, specialisté na sběr důkazů i týmy detektivů“ z různých amerických států.

Biden incident v Maine popsal jako „další nesmyslnou a tragickou střelbu“ a opět vyzval republikánskou většinu v Kongresu, aby přijala přísnější zbraňové zákony. „Až příliš mnoho Američanů zažilo v rodině úmrtí nebo zranění kvůli zbraňovému násilí. Tohle není normální a nemůžeme to přijmout,“ uvedl.

Ačkoli v Maine panuje silná lovecká kultura a patří mezi americké státy s nejvyšší mírou držení zbraní, zároveň má nízkou míru kriminality. Obvykle se zde ročně stane asi 20 vražd, polovina z toho v rámci rodin.

Podle ročních údajů FBI o kriminalitě byla v roce 2022 míra násilné trestné činnosti ve státě Maine 103,3 na 100 tisíc obyvatel nejnižší v zemi a hluboko pod celostátním průměrem násilné trestné činnosti, který činil 380,7 na 100 tisíc obyvatel.