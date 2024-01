Zbraňovou lobby dotáhl mezi nejmocnější v USA, končí s procesem a bankrotem

Národní asociace držitelů zbraní (NRA) v pátek oznámila, že LaPierre odstoupí ze své funkce 31. ledna. Čtyřiašedesátiletého lobbistu, který stojí v čele asociace od roku 1991, dočasně nahradí ve funkci ředitele dlouholetý šéf komunikace Andrew Arulanandam. LaPierre odstupuje podle prohlášení asociace z funkce šéfa ze zdravotních důvodů.

LaPierre pomohl vybudovat z NRA politickou velmoc, která se ve Washingtonu a v parlamentech jednotlivých států zasazovala o rozšíření práv na držení zbraní a úspěšně se bránila pokusům o kontrolu zbraní i v době, kdy v celé zemi přibývalo masových přestřelek.

Jeho odchod je poznamenaný soudním procesem kvůli korupci, připomíná agentura Reuters. Případ pod vedením generální prokurátorky státu New York Letitie Jamesové se začne u Nejvyššího soudu projednávat už v pondělí.

Jamesová usilovala o LaPierrovo odstoupení z funkce. Přestože k tomu nakonec dojde, lobbista stále zůstává mezi třemi obžalovanými v tomto případu a očekává se, že bude vypovídat. Asociace dlouhodobě obviňuje Jamesovou z toho, že se na její činnost zaměřuje z politických důvodů.

„Konec éry Waynea LaPierra v NRA je důležitým vítězstvím v našem případu. LaPierrova rezignace potvrzuje platnost našich obvinění vůči němu, ale neochrání ho před odpovědností,“ uvedla Jamesová na síti X.

Právní zástupce NRA William Brewer uvedl, že organizace je na soudní proces připravena. „NRA bude hájit svůj program a své značné úsilí na podporu svobod, za jejichž obranu bojuje,“ uvedl Brewer v prohlášení a dodal, že správní rada přijala LaPierrovu rezignaci s obdivem ke všemu, co pro obranu svobody udělal.

Odpůrci zbraní rezignaci vítají

Oznámení odchodu LaPierra z čela NRA udělalo radost mnoha spolkům v USA. Kris Brown, prezident skupiny Brady, která se zabývá prevencí násilí páchaného střelnými zbraněmi, posměšně prohlásil, že jeho myšlenky směřují k LaPierrovi. Naráží tím na frázi, kterou často opakují ti, kdo vyjadřují podporu obětem masových střeleb, ale odmítají volat po zpřísnění zákonů o zbraních.

Nick Suplina, viceprezident organizace Everytown a bývalý poradce generální prokurátorky Jamesové, očekává, že NRA bude pokračovat ve svém programu. Arulanandam a vyšší vedení byli totiž LaPierrovými loajálními stoupenci.

„Deset let poté, co byla NRA absolutním politickým tahounem a naháněla strach zákonodárcům ve Washingtonu a ve státech po celé zemi, je z ní jen skořápka toho, čím bývala,“ věří přesto Suplina. „V roce 2024 už není v pozici, kdy by mohla být politicky relevantní, její značka je poškozená,“ dodal.

Příjmy NRA se od roku 2016 propadly o 44 procent, jak vyplývá ze soudního spisu, protože se snížil počet jejích členů. Kdysi čítal až 5,5 milionu aktivních členů, v září 2022 klesl tento počet na 4,2 milionu, uvedl bývalý člen představenstva NRA Phil Journey.

„V té době nám ubývalo i tisíc členů denně. Nyní je jich pravděpodobně méně než čtyři miliony,“ řekl Journey, který byl z představenstva vyřazen poté, co na loňském výročním zasedání NRA hlasoval jako jediný proti opětovnému jmenování LaPierra.

Bankrot a korupční skandál

Přes právní a finanční potíže byl LaPierre loni 76členným představenstvem snadno znovu zvolen, což je odrazem jeho dlouholetých úspěchů v oblasti získávání finančních prostředků a prosazování cílů. Schopnost skupiny zotavit se může záviset na tom, jak se jí bude dařit v nadcházejícím soudním procesu.

Jamesová zažaloval NRA v srpnu 2020. Díky tomu se jí podařilo odklonit miliony dolarů na financování luxusních služeb pro vrcholné představitele asociace, včetně cestovních výdajů pro LaPierra do několika letovisek. Generální prokurátorka se již dříve snažila činnost NRA kvůli korupci zcela ukončit, ale soudce tuto snahu v březnu 2022 zamítl.

Jeden z původních čtyř obžalovaných Joshua Powell se v pátek v novém procesu doznal. Bývalý zástupce ředitele NRA připustil, že charitativní fond asociace využíval ve svůj prospěch. Po přiznání souhlasil s tím, že uhradí pokutu 100 tisíc dolarů (2,25 milionu korun).

V lednu 2021 NRA požádala ve státě Texas o ochranu před bankrotem. Tímto krokem se chtěla vyhnout vyšetřování. Soudce však tuto žádost zamítl.