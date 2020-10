Američan psal negativní recenze na thajský hotel. Hrozí mu dva roky

Hotel Sea View Resort chystá žalobu na Wesleyho Barnese za to, že napsal negativní příspěvek s jednohvězdičkovou recenzí na největší cestovatelský server na světě Tripadvisor a několik dalších webů. Hotel na ostrově Ko Čang tvrdí, že Barnesovy recenze jsou lživé a poškozují dobré jméno hotelu, uvedl portál televize Fox News.

„Personál nebyl přátelský. Nikdo se neusmíval. Manažer restaurace byl velmi hrubý a sebestředný. Je z České republiky. Existují i jiné hotely s příjemnějším personálem. Vyhněte se tomuto místu, jako by to byl koronavirus,“ napsal rozlobený muž ve své recenzi.

Českému manažerovi lidé hrozí smrtí

Resort označil negativní recenzi hosta za lživou. Jediným cílem recenze tohoto amerického hosta bylo podle personálu očernění českého manažera restaurace, který ho vyzval k zaplacení poplatku 500 thajských bahtů (367 korun) za to, že si do restaurace přinesl vlastní alkohol, napsal server One Mile At a Time.



Mluvčí hotelu iDNES.cz sdělil, že hotel obdržel mnoho zpráv a hovorů, ve kterých lidé českého manažera zastrašovali a dokonce mu vyhrožovali smrtí. Jeho jméno proto v příběhu zůstalo skryto.



Přísný thajský zákon

Plukovník Thanapon Taemsara z policejní stanice na ostrově Ko Čang potvrdil, že hotel opravdu připravuje žalobu. Barnese chce žalovat za poškození dobré pověsti Sea View Resort a za to, že nechtěl zaplatit poplatek za vlastní alkohol, který chtěl konzumovat v hotelové restauraci.

Mluvčí Sea View Resort ve svém prohlášení pro Fox News zdůraznil, že hotel chce žalovat Barnese za „pomlouvačný“ řetězec online komentářů a nejen za jednu negativní recenzi.

V červnu muž údajně obvinil letovisko z moderního otroctví. Recenze byla z Tripadvisoru brzy odstraněna kvůli porušení pravidel. Kritik byl vzat do vazby a odvezen zpět na Ko Čang, kde byl krátce zadržen a propuštěn na kauci, uvedla agentura AFP. „Po jeho zadržení nás kontaktoval jistý novinář, který nám vyhrožoval, že se o tomto příběhu dozví celý svět,“ sdělil iDNES.cz mluvčí hotelu.

Ve svých komentářích nás obviňoval z praktikování otroctví, urážel našeho manažera restaurace kvůli jeho české národnosti a spojil náš majetek s koronavirem. mluvčí hotelu Sea View Resort

Neslavné thajské zákony o pomluvě již dlouho dobu kritizují obhájci lidských práv. Thajský zákon o pomluvě, který může vést k obvinění z trestného činu totiž někdy bývá používán k umlčení kritiků. Pokud bude Barnes odsouzen, mohl by být poslán do vězení na dva roky a musel by zaplatit pokutu ve výši asi 6 315 dolarů (146 tisíc korun).

Mluvčí serveru Tripadvisor sdělil portálu FoxNews, že společnost incident vyšetřuje a sdílel následující prohlášení: „Tripadvisor je proti myšlence, že by mohl být cestovatel souzen za vyjádření názoru. Naštěstí jsou taková stíhání na celosvětové úrovni vzácná a stovky milionů cestujících se stále mohou svobodně vyjádřit, aniž by čelili trestnímu oznámení. Nadále podporujeme právo našich uživatelů poskytovat čestnou, pozitivní nebo negativní, a hlavně konstruktivní zpětnou vazbu milionům podniků na našem webu.“



Varování nepomohlo

„Jsme malý rodinný hotel s více než třicetiletou praxí, proto jsou pro nás důležité zejména online recenze. Za poslední tři desetiletí jsem obdrželi pozitivní i negativní hodnocení a vždy jsme tuto zpětnou vazbu brali konstruktivně,“ sdělil mluvčí hotelu iDNES.cz



Hotel se s nespokojeným hostem mnohokrát snažil zahájit diskuzi, aby jej odradil od pokračujícího zveřejňování recenzí namířených proti hotelu a jeho zaměstnancům. „Host s námi ale odmítl komunikovat a nechtěl ani zastavit svou pomlouvačnou kampaň. V eskalaci tohoto veřejného online obtěžování jsme se rozhodli požádat o pomoc místní úřady,“ řekl v pondělí mluvčí hotelu.

Mluvčí hotelu také uvedl, že se podnik obával, že by Barnes mohl ve smyšlených recenzích pokračovat i v dohledné budoucnosti. „Ve svých komentářích nás obviňoval z praktikování otroctví, urážel našeho manažera restaurace kvůli jeho české národnosti a spojil náš majetek s koronavirem,“ přiblížil obsah komentářů mluvčí s tím, že více než měsíční snaha o přátelské řešení problému nezabrala. Barnes odpověděl až poté, co mu orgány oznámily, že si hotel stěžoval.