Cestovky nebudou při cestě do Maďarska hradit testy na covid, hotely zlevňují

Tuzemské cestovní kanceláře (CK) testy na covid-19, jejichž negativní výsledek je od úterý spolu s potvrzením o zakoupeném zájezdu pro vstup do Maďarska podmínkou, proplácet nebudou. V září podle CK začíná sezona wellness pobytů, na které se vypravují tisíce Čechů. CK doufají, že restrikce ze strany Maďarska na konci září skončí. Vyplývá to z ankety ČTK mezi CK.

CK Hungariatour, která se specializuje na Maďarsko a Slovinsko, měla podle své vedoucí Lucie Jirušové v září do Maďarska vypravit tři tisíce klientů. Ve srovnání s loňskem je to podle ní zhruba o 30 procent méně. „Momentálně informujeme klienty o aktuálních podmínkách pro vycestování do Maďarska, někteří klienti jsou ochotni si test zaplatit a někteří požadují zájezd zrušit,“ uvedla Jirušová.

Lidé, kteří zájezd zruší čtyři a více dní před nástupem, zaplatí 1 000 korun. Úhrada za pojištění léčebných výloh a storno je nevratná. V termínu kratším než tři dny mohou klienti zájezd zrušit podle platných všeobecných obchodních podmínek, uvádí CK na webu.

„Maďarsko a především koupání v teplých termálních maďarských lázních patří v chladných podzimních dnech tradičně k oblíbeným formám autokarové dovolené především našich seniorů,“ uvedla mluvčí Čedoku Eva Němečková.

CK podle ní jen do lázní Harkány vypravuje čtyři až šest autobusů každý týden. Všechny zájezdy se podle Němečkové uskuteční. „Většina klientů, kteří mají cestovat na konci tohoto týdne, již dnes testy absolvovala nebo se k testování chystají v nejbližší době,“ dodala.

Hotely začaly zlevňovat

Některé hotely v Maďarsku se podle Jirušové rozhodly klientům Hungariatour zlevnit pobyt v termínu od 1. do 30. září. U cest na čtyři až šest nocí část hotelů poskytne slevu 500 korun na osobu, při pobytu na sedm a více nocí zlevní o 900 korun na osobu. Jeden z hotelů dá slevu 500 korun na pobyt na tři a více nocí. Podle Jirušové se vedou jednání i s dalšími hotely.

CK Travel Family měla podle svého jednatele Ivana Lackoviče v září prodány zájezdy do maďarských lázní zhruba pro 40 klientů. Většina je podle něj zrušila. Lidem, kteří se rozhodnout do země vycestovat, doporučuje mít s sebou nejen vytištěný ubytovací voucher s názvem ubytovacího zařízení a jeho adresou, ale i smlouvu o zájezdu, kterou mohou doložit, že rezervaci uskutečnili před 1. zářím.

„Jsme rádi, že se podařilo alespoň vyjednat tuto výjimku pro české občany. Bohužel tato unáhlená rozhodnutí o uzavření hranic fakticky ze dne na den jsou dalším pomyslným hřebíčkem do rakve stávající turistické sezoně. Věříme, že toto opatření pomine 30. září a od 1. října budou moci Češi vyrazit na podzimní dovolenou do Maďarska bez jakýchkoli omezení,“ uvedl Lackovič.

V dočasné uzavření maďarských hranic doufá také Alexandra Konvalinková z CK Metal. Právě podle ní začíná sezona wellness pobytů, která trvá do března. Testy na koronavirus podle ní nelze klientům proplácet. Kvůli pandemii prodeje zájezdů do Maďarsky klesly meziročně až o 70 procent.

Uzavření hranic od 1. září nejméně na měsíc oznámil vládní kabinet premiéra Viktora Orbána v pátek. Chce jím zabránit šíření koronaviru. Výjimku pro turistické pobyty získali občané V4, tedy Češi, Poláci a Slováci. Musejí se ale prokázat negativním testem na koronavirus, který nesmí být starší než pět dnů.

Podle Evropské komise je tento krok diskriminační pro občany jiných států. Zákaz vstupu se nevztahuje například na nákladní dopravu, cestovatele s diplomatickým a služebním pasem nebo profesionální sportovce. Detailní informace o cestách do Maďarska lidé najdou na webu českého ministerstva zahraničí.