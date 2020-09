PŘEHLEDNĚ: Češi jako riziko. Do kterých zemí už nelze cestovat bez omezení

Švýcarsko Změny od 14. září

Švýcarsko zařadilo v pátek Českou republiku na seznam rizikových zemí. Od pondělí, kdy vstoupí opatření v platnost, budou muset lidé po příjezdu z Česka do desetidenní karantény, potvrdila zástupkyně velvyslankyně ČR v Bernu Irena Valentová. Podle ní se povinná desetidenní karanténa nebude vztahovat na tranzit Švýcarskem do 24 hodin, ani přestupy na navazující lety na letištních terminálech.

Dánsko Změny od 12. září

Dánská rozhlasová a televizní stanice DR v pátek uvedla, že Česko bylo přeřazeno ze žluté do oranžové kategorie zemí. Od půlnoci z pátku na sobotu budou do Dánska vpuštěni z ČR jen ti, kdo mají k cestě pádný důvod. Turisté nikoliv.

Za odůvodněné považují dánské úřady cesty za prací, k pracovnímu pohovoru, z důvodu přepravy či dodávky zboží a podobně. Do Dánska mohou přicestovat i studenti za účelem vysokoškolského a středoškolského studia, či za účelem studijní stáže. Vstup je povolen také rodinným příslušníkům s přímou vazbou.

Belgie Změny od 11. září

Belgie se ve středu rozhodla s platností od pátku zařadit na svém koronavirovém semaforu Prahu do červené kategorie. Po cestě z Prahy budou muset lidé v Belgii do čtrnáctidenní karantény a povinný bude i test na covid-19.

Česko kromě Prahy zůstává nadále v oranžové kategorii. Všichni cestující tak musí před cestou do Belgie dál vyplňovat formulář, který se používá pro kontaktování cestovatele, pokud je zjištěna infekce, a pro případné vystopování jeho kontaktů.

Německo Změny od 10. září

Německo kvůli nepříznivé epidemické situaci zařadilo od čtvrtka 10. září na seznam rizikových oblastí region hlavního města České republiky. Německé rozhodnutí neznamená uzavření hranic, pro cesty z Prahy do Německa ale bude vyžadován negativní test na koronavirus ne starší než 48 hodin. Kdo ho mít nebude, musí podle stávajících pravidel nastoupit do karantény a nechat se otestovat v Německu

Maďarsko Změny od 1. září

Maďarsko zakázalo od 1. září minimálně do 1. října až na výjimky vstup cizincům kvůli rostoucímu počtu případů nákazy koronavirem. Výjimku Maďarsko udělilo občanům zemí visegrádské čtyřky (V4), kteří mohou vstoupit do Maďarska, pokud předloží negativní test na koronavirus, který nebude starší než pět dnů. Toto mimořádné opatření se nelíbí Evropské komisi, podle které diskriminuje lidi z jiných států Evropské unie.

Slovinsko Chystá se zkrácení karantény

Česko je od 6. srpna na slovinském seznamu zemí, pro jejichž občany je při vstupu do země až na výjimky povinná dvoutýdenní karanténa. Od 13. září se doba trvání karantény zkracuje ze 14 na deset dní a prodlužuje se platnost potvrzení o testování na SARS-CoV-2 ze 36 hodin na 48 hodin od vystavení tohoto potvrzení, současně se doplňuje podmínka, že test nesmí být pořízen ve Slovinsku.

Velká Británie Karanténa od 29. srpna

Země zařadila ČR spolu s dalšími zeměmi na svůj karanténní seznam od 29. srpna. Lidé, kteří do Británie přicestují z Česka, musí podstoupit karanténu v délce 14 dní. Až na výjimky musí před cestou do Spojeného království všichni cestující vyplnit tzv. kontaktní formulář.

Estonsko Karanténa či dva negativní testy

Země naposledy vyřadila ČR ze seznamu bezpečných států 24. července. Estonsko seznam každý týden aktualizuje, podle poslední aktualizace Češi nyní musí při cestě do tohoto státu v týdnu 7.-13. září do čtrnáctidenní karantény. Od 1. září je možné ji zkrátit na sedm dnů dvěma negativními testy. Podobná opatření zavedly vůči český občanům i Lotyšsko a Litva.

Finsko Pouze nutné případy

Česko je již od srpna ve skupině zemí, ze kterých nelze do Finska volně cestovat. Pro cestující z Česka platí, že mohou do Finska přicestovat pouze v odůvodněných případech (práce, rodina, škola). Tyto důvody musí český občan doložit. Po příjezdu je doporučena 14-denní karanténa.

Norsko Desetidenní karanténa

Lidé přijíždějící z ČR do země musí s platností od 8. srpna strávit deset dní v karanténě. Po dobu karantény je třeba setrvat na jedné pevné adrese, ubytování v kempech, pod stanem ani turistika obytným vozem nesplňuje podmínky pobytu v karanténě. Negativní test na covid-19 se nevyžaduje a nelze jím nahradit nástup do karantény po příjezdu do země.



Irsko Karanténa dle délky pobytu

Lidé z ČR musí před cestou vyplnit online formulář, v němž uvedou důvod své cesty do země a po jeho odeslání obdrží e-mail, který předloží na hranicích Irska. Čeští občané se poté musí podrobit karanténě, která může být v závislosti na délce pobytu v Irsku dlouhá až 14 dní.