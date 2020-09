Nizozemsko zařadilo Prahu mezi rizikové oblasti, Pražané musí do karantény

11:12 , aktualizováno 11:28

Nizozemsko od úterka kvůli koronaviru zařadilo Prahu mezi rizikové oblasti. Lidé, kteří pobývali v české metropoli, mají jít po příjezdu do Nizozemska do desetidenní karantény. Netýká se to mimo jiné tranzitu přes Nizozemsko včetně přestupů na letištích a některých profesí, pokud nemají příznaky nemoci covid-19. Uvedlo české ministerstvo zahraničí.