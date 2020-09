Jak řešit kapacitu lůžek pro pacienty s covidem? Odpoví šéf Motola Ludvík

S rostoucím počtem nakažených se v Česku plní i kapacity nemocnic. V celé republice bylo podle údajů ze začátku tohoto týdne na odděleních JIP a ARO volných 957 lůžek z celkových 3 872. Jen 246 z nich je přitom určeno pro pacienty s covidem-19. Nejhorší je situace v Praze, kde zůstává nezaplněno jen 14 procent těchto lůžek.

Jak lze tuto situaci řešit? Ludvík odpoví ve čtvrtek od 12:30 v pořadu Rozstřel na iDNES.cz. Zeptáme se i na to, co ho, coby zkušeného a dlouholetého manažera ve zdravotnictví, přivedlo ke kandidatuře do horní komory Parlamentu. Ludvík do Senátu kandiduje na Praze 5.

Jedním z jeho hlavních témat jeho kampaně je i problém zápachu z továrny na granule, která sídlí nedaleko pražského Zličína. Obyvatelé okrajových městských částí si na situaci stěžují už dlouhou dobu. V minulosti vznikla i petice. Firma, která továrnu provozuje, slibovala, že vše vyřeší nová „plazmová technologie“.

Hosta Rozstřelu se ptejte ZDE. Rozstřel s Miloslavem Ludvíkem živě ve čtvrtek 24. září od 12:30. Moderuje Vladimír Vokál.

Ředitelem Motola se Ludvík stal v roce 2000. Od roku 2002 zasedá v Zastupitelstvu hlavního města Prahy, v komunálních volbách 2014 neúspěšně kandidoval na pražského primátora. Poslední listopadový den roku 2016 ho prezident jmenoval ministrem zdravotnictví, ve vládě nahradil Svatopluka Němečka. Do sociální demokracie vstoupil už v 90. letech.

S Ludvíkem je spojeno i několik kauz. Na internet se dostal třeba údajný záznam jeho konverzace s personálem, v němž nabádal k přednostní péči o prominentní pacienty a vyjadřoval se o předem rozhodnutých výběrových řízeních slovy „Bez protekce a fingovaných tendrů to nejde.“ Záznam označil za sestříhaný a zmanipulovaný.