Thajský hotel hrozil nespokojené klientce. Za zápornou recenzi žádal omluvu

„Pokoj nevypadal nově, jak naznačovaly fotografie na internetu,“ napsala ve své prosincové recenzi na portálu Agoda.com turistka pod jménem Khing. „V pokoji nebylo čisto. Kvůli nefungujícímu telefonu jsem nemohla volat na recepci, takže jsem musela dolů sejít osobně,“ líčila.

„Zaměstnanci noční směny nebyli příliš nápomocní, ale někteří byli vstřícní. Přála bych si, aby hotel upravil ceny a zlepšil kvalitu tak, aby ceně odpovídala. Pokud bude příležitost, klidně přijedu znovu,“ dodala v recenzi.

Hotel sice na internetu publikoval zdvořilou odpověď a poděkoval ženě za zpětnou vazbu, později se ale situace vyostřila.

Advokátka turistky totiž brzy uvedla, že hotel ženě adresoval dopis, ve kterém žádal, aby kritickou recenzi buď stáhla a veřejně se omluvila v pěti thajských denících během sedmi po sobě jdoucích dní, anebo zaplatila tučné odškodné.

„Resort jí řekl, aby okamžitě smazala recenzi, jinak po ní bude požadovat 50 tisíc thajských bahtů (32 tisíc korun) denně jako kompenzaci a další tři miliony bahtů (1,9 milionu korun) za způsobené škody,“ uvedla právnička.

„Recenzi jsem publikovala v dobré víře. Doufala jsem, že to povzbudí vedení ke zlepšení kvality,“ bránila se turistka. Její případ vyvolal pobouření na a thajských sociálních sítích, kde uživatelé tvrdili, že zákazníci by měli mít právo stěžovat si na nekvalitní služby.

Podniky používají zákon k umlčení kritiky

Kauza je podle listu The Times posledním případem, kdy thajské společnosti a podniky využívají přísných zákonů k umlčení jakékoliv kritiky. Urážka nebo pomluva jsou totiž v Thajsku trestné.

Policie tu například předloni zadržela amerického učitele Wesleyho Barnese na základě obvinění z pomluvy poté, co v recenzích na portálu TripAdvisor obvinil hotel na ostrově Ko Čang z „moderního otroctví“. Tvrdil, že viděl provozního, jak se chová neuctivě k zaměstnancům.

Hotel se však bránil, že kritika byla napsaná z pomsty poté, co Barnesovi naúčtoval korkovné za to, že si do hotelové restaurace přinesl svou vlastní láhev vína. Poplatek turista odmítl zaplatit, na to po hádce nakonec přistoupil i provozní podniku. Hotel obvinění proti turistovi stáhl až poté, co se společnosti veřejně omluvil a negativní recenze smazal.