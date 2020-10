Restaurací je v Česku příliš. Covid oddělí zrno od plev, míní kuchař Sajler

Každý, kdo měl nějaké peníze a chuť, si podle Sajlera otevřel restauraci. Podniky podle něj vznikaly také bez rozmyslu a prvotního konceptu. Teprve po otevření provozovatelé podle Sajlera začali hledat management a rozmýšlet systém fungování.

„Nejsem si jistý, jestli je dobré, aby v Praze bylo dvanáct tisíc restaurací. Jestli z nich některé umřou, nebo tady nebudou, je to super pro ty, kteří skutečně ten obor chtějí dělat,“ uvedl na kongresu For Gastro & Hotel, který se konal v rámci stejnojmenného veletrhu v pražských Letňanech.

Trh je podle Sajlera přeplněný především u jídel od čtyřiceti do sta korun. Naopak v rozmezí od sta do 300 korun za jídlo je podle něj prostor. Tímto směrem se chce také zaměřit. Jídlo chce navíc distribuovat přes vlastní e-commerce kanál. Zprostředkovatelé podle něj restauratéry stojí příliš peněz.

Ve svém podnikání Sajler razí heslo, že marže je nedotknutelná. Minimálně její velká část by měla zůstat provozovatelům restaurací. Bez ní podle něj není možné podnikání době rozvíjet, řekl dále.

Restaurace, která má na budoucím trhu uspět, bude podle Sajlera muset dodržovat vysoký hygienický standard. Hlavní roli bude hrát bezdotykové vybavení. Důležitá bude také mobilita restaurace a možnost přizpůsobit prostor aktuálním podmínkám. Provozovatelé budou muset klást důraz na vzhled, který by měl v zákaznících budit pocit bezpečí, dodal.

V restauracích nyní musí mít hosté zakrytá ústa a nos, pokud zrovna nekonzumují. Před vstupem do provozovny by si měli dezinfikovat ruce. Stravovací zařízení mohou fungovat do 22:00 a do 06:00 má do nich veřejnost zákaz vstupu. Občerstvení lze v této době prodávat přes výdejní okénka. Od pondělí přibude další opatření - u jednoho stolu nebude moci sedět více než šest lidí.