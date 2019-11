Tahají z nás jen peníze, zuří zákazníci aerolinek kvůli online odbavení

Zákazníkům dorazil e-mail o tom, že se čtyřiadvacet hodin před odletem mohou sami odbavit přes internet. Když se o to pokusili, systém ohlásil chybu a odbavení jim neumožnil.

„Poté co jsme se chtěli nechat na letišti odbavit, paní za přepážkou nám řekla, že nemáme v ceně zahrnuté zavazadlo a budeme ho muset doplácet. Zeptal jsem se tedy, kolik to bude stát. Odpověděla, že za jeden kilogram to bude 500 thajských bahtů,“ popisuje celou situace na blogu Gregor Žavcer.

Jenže na letišti chtěli po Žavcerovi za odbavení dvou dvacetikilogramových kufrů dalších více než 15 tisíc korun. Začal se tedy s obsluhou dohadovat, argumentoval tím, že je to třikrát více, než utratil za letenky, a také tím, že nefungoval online check-in, díky němuž by byla cena zavazadel jiná. Na přepážce mu však řekli, že mezinárodní lety nemohou využívat online odbavení, přestože ho k tomu e-mail společnosti přímo vybízel.

Nakonec se Žavcer vydal na oddělení zákaznické péče, kde už seděly další čtyři skupinky, které řešily stejný problém. „Personál na zákaznickém oddělení ani nevypadal překvapeně, tyhle případy tam asi mají pořád,“ podotkl Žavcer.

Nakonec vyplnil formuláře a po měsících čekání dostal od letecké společnosti malou kompenzaci v hodnotě okolo 60 eur.

Horrible- check your baggage and they charge you exorbitant rates. Thai Lion air lost this customer today — Dorsett Report (@cowboyslonestar) November 19, 2019

Na TripAdvisoru se objevují stovky rozčilených recenzí. Časté peripetie se zavazadly a vysoké poplatky s nimi spojené nejsou výjimkou. Jeden z pasažérů, Ind Anish S. zaplatil za zavazadlo 13 tisíc bahtů, což je v přepočtu téměř deset tisíc korun. Na zákaznickou linku se nikdy nedovolal.

Ztracené kufry a nezájem zaměstnanců

Vypadá to, že zavazadla zdaleka nejsou jediný problém, který Thai Lion Air fungující na trhu teprve pět let má. Častými problémy jsou podle nich také ztracená zavazadla, kvůli kterým cestujícím uletěly přípojové lety a nedostali žádnou náhradu.

Cestující si také často stěžují na změny časů letů, na které je nikdo neupozornil, zadržování cestovních dokladů a manipulaci s nimi.Výhrady směřují také k vysokým poplatkům za dětský kočárek či vymáhání dalších poplatků za zavazadla, která už byla zaplacena. Aerolinky se ke své špatné pověsti a stovkám ztracených zákazníků nijak nevyjádřily.