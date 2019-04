Bez bytu i bez peněz. Krátkodobé pronájmy nahrávají podvodníkům

Rutinou už jsou inzeráty, v nichž se podvodníci vydávají za cizince vlastnící byty v Česku. Nebývale nízkou cenou se snaží zoufalé zájemce přimět k tomu, aby jim peníze poslali dříve, než byt vůbec uvidí. Argumentují obrovským zájmem a nutností kvůli osobním důvodům nemovitost pronajmout rychle. Ta přitom často vůbec neexistuje.



Na příbězích podvedených, které MF DNES shromáždila, se ovšem ukazuje, že i ti, kteří ve vybraném bytě stáli a před předáním zálohy přímo na místě podepsali smlouvu, se podvodu nemusejí nevyhnout.

Paradoxně k tomu přispívá platforma na krátkodobý pronájem bytů Airbnb, která nabídku nájemních bytů v minulosti omezila a vyšponovala ceny. Nyní ji navíc šejdíři začali využívat k tomu, aby se na pár dnů dostali ke klíčům od volných bytů, které následně třeba na rok na oko pronajmou zoufalým zájemcům o dlouhodobé bydlení. Policie tak nyní například neúspěšně pátrá po muži, který takto na pár dnů půjčený byt v Praze 10 stihl za 11 tisíc měsíčně pronajmout hned třem lidem. Na zálohách získal celkem 60 tisíc.

„Byt v minulosti nabízel oprávněný majitel ke krátkodobým pronájmům přes webovou aplikaci a pachatel zřejmě tímto způsobem získal klíče,“ vysvětloval policejní mluvčí Jan Daněk.

Připojte se k trestnímu řízení, radí právníci

Sedmadvacetiletého Lukáše a jeho přítelkyni zase zaujal pronájem bytu v centru Brna. „Na prohlídce nás zarazilo, že v bytě bylo úplně vše, včetně ručníků, nádobí a dokonce i povlečení. Bylo tam naklizeno jako v hotelu,“ popsal Lukáš první moment, kdy začal pochybovat.

Když fotky z inzerátu prověřil na internetu, našel je i na serveru Airbnb. Byt prozkoumal v katastru. Vlastnil ho úplně někdo jiný. Mladík se tedy se skutečným majitelem spojil a společně zjistili, že si bývalý host udělal kopii klíčů. Byt pak k prohlídce ukazoval ve chvíli, kdy v něm byl ubytovaný.

Majitel pak již podvodníka nedohledal. Jeho byt si totiž pronajal pod falešnou identitou. Minimálně dva lidé však tomuto falešnému inzerentovi naletěli a poslali peníze.

Podle právníků přitom v podobných případech nestačí podat „pouhé“ trestní oznámení. „Poškozeným bych poradil se připojit k trestnímu řízení s nárokem na náhradu škody. V takovém případě při dopadení a odsouzení pachatele soud vedle trestu může uložit odsouzenému rovnou povinnost k náhradě škody, kterou poškozenému způsobil,“ radí Michal Mohelský z advokátní kanceláře HSP & Partners.

Co dělat, když naletíte podvodnému inzerátu? Pokuste se platbu zastavit v bance



Nahlaste případ na policejní služebně nebo ideálně na státním zastupitelství



Připojte se k trestnímu řízení nárok na náhradu škody



Zkuste kontaktovat další poškozené



Nejprve ale musejí policisté podvodníka najít. Vyšetřovatelé jsou přitom úspěšní jen zřídka. S desítkami tisíc určenými na bydlení se tak většina napálených může rozloučit.

Podvodné inzeráty monitoruje i státní zastupitelství a policejní prezidium. Obě instituce se shodují, že nejdůležitější je prevence. „V takových případech je důležité si prověřit, kdo je skutečným majitelem bytu a zda inzerent disponuje jeho plnou mocí. Pokud však člověk peníze přeci jen odešle a zjistí, že se jedná o podvod, tak doporučujeme, aby co nejdříve celý případ nahlásil na nejbližší služebně státní policie,“ radí mluvčí policejního prezidia Lenka Sikorová.

Jak ale zjistila MF DNES, ani to stačit nemusí. Studentku Anetu a její kamarádku zaujal pronájem dvoupokojového bytu v pražském Karlíně. Majitel chtěl jen 12 tisíc. Dívky si byt prohlédly. V katastru nemovitostí zjistily, že patří investičnímu fondu. V obchodním rejstříku si pak potvrdily, že za něj vystupuje muž, se kterým jednají. Jeho identitu zkontrolovaly pomocí občanky.

Následně podepsaly smlouvu, zaplatily nájem a kauci a domluvily se, že druhý dostanou klíče. Muž ale krátce na to přestal reagovat. Když se pak dívkám podařilo kontaktovat přímo investiční fond, zjistily, že o nich jeho pracovníci nikdy neslyšeli. Podvodník využil zfalšované doklady.

„Byt jsem na šest dní poskytl jednomu muži. Když jsem po něm chtěl klíče zpět, zablokoval si mě,“ popisuje situaci skutečný reprezentant fondu Antonio Salaris. Inzerát vystavený na serveru Bazos.cz přitom vidělo několik tisíc lidí, je tak velká šance, že poškozených je mnohem víc. Případem se již zabývá policie. Muži hrozí až pět let vězení.

Portály budou proti podvodníkům bojovat

Realitní servery se pokoušejí podvodníkům čelit. Důvěryhodnost je pro ně klíčová. „Bohužel nemáme žádný mechanismus, jak automaticky odhalit podvodné inzeráty, takže máme zaměstnance, kteří je každý den ručně procházejí. Reagujeme na nahlášení ať už samotných inzerentů, nebo zájemců, kterým se zdá inzerát podezřelý. Měsíčně se jedná asi o dvě procenta inzerátů, které lze označit jako podvodné,“ vysvětluje za Sreality.cz tisková mluvčí společnosti Seznam.cz Aneta Kapuciánová.

Naproti tomu třeba portál Reality.iDNES.cznebo Bezrealitky.cz vyvíjejí IT systémy, které falešné inzeráty rozpoznávají. „Vyvíjíme novější a chytřejší detekci takových inzerátů, s chybovostí na úrovni několika promile. Nově odhalené inzeráty se tak vůbec do nabídky nedostanou,“ říká projektová manažerka Reality.iDNES.cz Monika Lukášová. Ruční kontrolu, byť přesnější, není podle ní možné využívat pravidelně. A to kvůli obrovskému množství denně aktualizovaných, vytvořených nebo importovaných nemovitostí. „Nárazově ji však využíváme u hraničních případů. Bohužel, i přes naši snahu se ne všechny inzeráty podaří odhalit a znemožnit jejich inzerci,“ dodává.

„Při množství inzerátů, které se u nás objevují jsme museli vyvinout automatický systém, který odstraní 99 procent všech pokusů o zadání podvodného inzerátu,“ dodává výkonný ředitel portálu Bezrealitky.cz Hendrik Meyer.

Jak nenaletět Pokud je cena velmi nízká, buďte obezřetní



Trvejte na prohlídce bytu před odesláním peněz



Nedávejte peníze někomu, koho jste fyzicky nepotkali



Zkontrolujte majitele bytu v katastru



Při podpisu smlouvy žádejte občanský průkaz



Část takových inzerátů lze přitom odhalit poměrně snadno. Jak plyne z analýzy MF DNES, podvodníci často vystupují jako zahraniční majitelé. Inzerent tak například komunikuje výhradně e-mailem, anglicky, nebo hodně lámanou češtinou. Na vše spěchá. A další kroky podmiňuje zaplacením vratné zálohy – nájmu na dva až tři měsíce. Bezpečnost transakce obhajuje přítomností prostředníka, což má být například už zmíněná americká služba Airbnb. Pokud by k nájmu nedošlo, zaoceánská firma údajně zálohu automaticky vrátí. Když ale přijde na řadu podpis smlouvy, podvodník se odmlčí a už se neozve. Až potom napálení zjistí, že platební odkaz vedl na pofidérní zahraniční službu, odkud peníze nedobude ani policie.

„Byl jsem zoufalý, u všech pronájmů mi přišla odpověď, že jsem několikátý zájemce v pořadí a nikdy to nevyšlo. Proto jsem poslal zálohu 18 tisíc. Měla mi zaručit prohlídku,“ svěřuje se Martin, který měl zájem o byt v Hradci Králové. „Jenže druhá strana přestala komunikovat. Podal jsem trestní oznámení na neznámého pachatele, ale platil jsem přes jakousi platební bránu, takže nešlo dohledat, kam peníze odešly,“ uzavírá.