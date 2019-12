Aerolinky Wizz pranýřují byznys třídu. Ničíte planetu, odkazují cestujícím

VIDEO: Hey @British_Airways @lufthansa @_austrian We need to talk. #banbusiness #banbusinessclass https://t.co/cEJi9oh9FC Pro zobrazen� videa mus�te m�t zapnutou podporu JavaScriptu

Hey @British_Airways @lufthansa @_austrian We need to talk. #banbusiness #banbusinessclass https://t.co/cEJi9oh9FC